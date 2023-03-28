Топ-10 гаджетов суперсолдата. Дроны, экзоскелет, радар, который видит сквозь стены

Оружие, каска и бронежилет — оснащение любого солдата. Однако современные военные пользуются массой гаджетов, которые повышают их эффективность в бою. Подробнее об устройствах расскажет Фокус.

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Армии передовых стран оснащаются по последнему слову техники, и это касается не только наземного транспорта, судов, самолетов, БПЛА. Высокотехнологичные гаджеты есть и на вооружении у солдат, работающих на передовой. Они предназначены не только для повышения эффективности и безопасности, но и для снижения рисков, которые могут привести к потере живой силы. Фокус подробно расскажет о том, какие цифровые инструменты помогают современным военным ориентироваться на местности, общаться между собой и с гражданскими, говорящими на разных языках, выслеживать врагов в ходе горячих боевых действий, и не только.

Войны будущего: как технологии изменят тактику и стратегию боя

Общая концепция войны будущего предполагает, что каждый солдат будет связан с определенной техникой. При помощи передатчиков и сетей (принцип а-ля Интернет вещей), можно будет буквально "подсоединить" военного к самолету, судну, танку, БПЛА и пр. технике, управление которой будет осуществляться мгновенно, точно и в режиме реального времени. Подобного рода сети также дадут возможность офицерам отслеживать и контролировать деятельность и доступность каждого солдата, чтобы "рассеять" так называемый туман войны ("туманом войны" называют отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя в силу тех или иных обстоятельств, — ред.). Обеспечив прозрачность, можно будет принимать правильные решения — скоординированно и своевременно.

Ежегодно инженеры и программисты предлагают военным разные технические решения для повышения боеспособности солдат и офицеров. Не всегда, конечно, они бывают удачными, однако в нашем материале мы рассмотрим наиболее перспективные и интересные продукты (и даже те, которые пока не удалось довести до ума, но на уровне идеи они весьма хороши). И начнем с самых простых и понятных устройств вроде защищенных ноутбуков и смартфонов, однако некоторые устройства из нашего списка, возможно, вас удивят.

Противоударный ноутбук Getac X600 Server

Такого рода техника хорошо защищена корпусом, оберегающим электронную начинку от пыли, влаги, ударов. На рынке представлены несколько моделей от производителей из Китая, Южной Кореи, Японии, США, но мы расскажем о тайваньском ноутбуке X600 Server от компании Getac.

Производитель называет свой гаджет "защищенной рабочей станцией" и уверяет, что он пригоден к работе даже в условии боев. Станция оснащена ОС Windows Server 2022, процессором Intel Xeon 11-го поколения, графическим процессором Intel UHD. Оперативная память составляет максимум 128 ГБ, хранилище данных уместит объем в 22 ТБ.

Военный работает за ноутбуком Getac X600 Server Фото: Getac

Информация передается и принимается устройством благодаря двум высокоскоростным портам на 2,5 Гб/с — 2.5GBASE-T Ethernet. Технология обеспечивает сверхбыстрое фиксированное подключение к нескольким серверам и/или сетям одновременно, а дополнительные дисплеи можно подключать через встроенные интерфейсы, такие как Thunderbolt 4 (USB-C) и HDMI 2.0.

Диагональ экрана равна 15,6 дюймам. Его плюс в том, что он не слепнет на солнце и дает хорошую яркость в темноте. Корпус выдерживает не только удары, погружение в воду, защищает от песка и пыли, но и позволяет ноутбуку работать в температурном диапазоне от -29°C до +63°C. И еще одно преимущество — аккумуляторы, которые не сядут в течение 24 часов. На борту также имеются два дополнительных аккумулятора, кардридер для карт ExpressCard 54 и PCMCIA type II, платформенный модуль (TPM) 2.0 для полного шифрования информации.

Смартфон с тепловизором Ulefone Armor 11 5G

Телефон хорош не только благодаря противоударным свойствам, но и оснащением в виде тепловизора, что, несомненно, оценят военные. Более того, модель прошла проверку качества и может похвастать соответствием стандарту MIL-STD-810G (это означает, что смартфон может поставляться Армии США и армиям стран НАТО, — ред.). Наличие сертификатов IP68 и IP69K говорит о его водонепроницаемости и ударопрочности.

Смартфон Ulefone Armor 11 5G

Еще одним важным элементом Ulefone Armor 11 5G является аккумулятор емкостью 5200 мАч. Под капотом также находятся: чип Dimensity 800 5G с частотой 2 Гц, графический процессор Arm Mali-G57 MC4, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти. Есть камера с инфракрасным датчиком. Стоит телефон недорого — $300.

Робот-разведчик Throwbot XT

Throwbot XT, конечно, не единственная в мире модель робота-разведчика, но на его примере мы объясним, какие услуги он оказывает военным в ходе миссий и учений.

Робот был разработан ReconRobotics в 2012 году. С тех пор его усовершенствовали и поставили Армии США. Главная его задача — улучшить ситуационную осведомленность в ходе городских боевых действий и операций по наблюдению. Он способен собирать разведывательные данные, вести аудио- и видеоразведку. Throwbot XT распознает самодельные взрывные устройства, обеспечивая безопасность солдат, что, безусловно, улучшает планирование миссий и уменьшает побочный ущерб.

Робот-разведчик Throwbot XT

Робот Throwbot XT Audio оснащен микрофоном, датчиками черно-белого изображения для захвата аудио- и видеоинформации с полем обзора 60° в режиме реального времени. Датчики изображения генерируют 30 кадров в секунду. Автоматическая инфракрасная оптическая система позволяет боту собирать аудио- и видеоинформацию на расстоянии до 30 м и работать даже в условиях низкой освещенности. Имеются две антенны для передачи аналоговых радиосигналов. Корпус робота ударопрочный.

Система для стрелкового оружия CornerShot

Выстрелить из-за угла и попасть по цели — не проблема. С 2003 года на вооружении у многих армий мира есть система, созданная израильским подполковником Амосом Голаном, — CornerShot. Благодаря девайсу солдат или спецназовец, может определить цель и метко выстрелить по ней, буквально не высовываясь из-за угла.

Система для стрелкового оружия CornerShot

CornerShot позволяет установить съемную камеру высокого разрешения, сенсоры для передачи аудио/видео, видимые и инфракрасные лазеры, тактические фонари, глушители, может обеспечить стрельбу резиновыми пулями. Есть версии для пистолетов и даже для 40-мм гранатометов. Все диджитал-настройки позволяют использовать систему и в качестве средства наблюдения, выводящего видео на 2,5-дюймовый ЖК-дисплей. Тактический фонарик обеспечит работу в темное время суток. Доступны различные дополнительные съемные камеры, складной приклад.

Тактическая гарнитура Fortis от Silynx

Чтобы всегда быть на связи с боевыми товарищами и с офицерами, пехотинцы используют гарнитуры. Мы расскажем об интеллектуальной тактической гарнитуре Fortis. Она имеет блок управления, работающий по типу "нажми и говори", два радиомодуля со встроенным питанием и датчик с тремя радиоканалами, питающийся от радиомодуля или встроенного аккумулятора.

Тактическая гарнитура Fortis от Silynx

Fortis можно подсоединить к фирменным наушникам от Silynx или к любым другим. Интеллектуальный цифровой сигнальный процессор обеспечивает надежную работу. Возможно подключение к многочисленным радиостанциям, смартфонам, системам внутренней связи, ячеистым сетям и другим устройствам связи.

Антидроновое ружье RG-7

В условиях современных войн огромную популярность приобрели дроны. Их используют в качестве оружия (ударные дроны, барражирующие боеприпасы, БПЛА-камикадзе), а также для разведки. Противостоять беспилотникам врага помогут ружья против дронов, способные подавить сигнал, благодаря которому устройство держит связь с оператором. Фокус уже неоднократно рассказывал о таком типе оружия. Однако недавно украинские инженеры анонсировали новинку — RG-7.

Противодроновое ружье RG-7 Фото: Валерий Яковенко

Ружье этой модификации может подавить частоты от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц. Эти частоты, чаще всего, занимают коммерческие дроны, которые активно используются ВС РФ в качестве "камикадзе". Максимальное расстояние от пользователя антидронового ружья до объекта подавления составляет 1,5 км. Весит гаджет 4,5 кг, на одном заряде может проработать до 1 ч. Имеется система быстрой смены батареи.

Дроны: квадрокоптеры, гексокоптеры

Конечно, мы не могли не упомянуть и сами дроны, которые стали неотъемлемой частью экипировки разведчиков, артиллеристов, наводчиков, логистов. ВСУ успешно приспособили коммерческие БПЛА для выполнения боевых заданий. Многие модели украинские инженеры оснащают готовые БПЛА (или сами собирают их, закупая комплектующие) системами подвеса, что превращает обычный "мирный" беспилотник в "камикадзе", способный уничтожить российскую бронетехнику. Недавно Фокус писал о таком случае, когда FPV-дрон, оснащенный боеприпасом, был направлен оператором прямо в люк российского танка. В итоге произошли взрыв и возгорание — танк был выведен из строя.

FPV-дрон, оснащенный боеприпасом, вывел вражеский танк из строя

Эти устройства хороши своей дешевизной, простотой в управлении, доступностью, в отличие от барражирующих боеприпасов или БПЛА-разведчиков, созданных ВПК разных стран. Военнослужащий ВСУ и эксперт по беспилотным летательным аппаратам Юрий Касьянов неоднократно заявлял, что простые квадро- и гексокоптеры, применяемые в больших количествах (роями), могут быть намного более эффективны, чем дорогостоящие "Байрактары" и подобные им БПЛА.

Робот-пес с автоматом

В Сети распространяли видео (на данный момент недоступно), на котором робот-пес, созданный в КНР по типу модели Spot от Boston Dynamics, стрелял из пистолета-пулемета "Витязь", приделанного к его спине. Эта "российская" разработка получила шквал критики. Однако китайские инженеры продемонстрировали подобную модель, которая не только хорошо справлялась с отдачей, но и смогла высадиться с дрона на крышу здания.

Скриншот видео: робот-пес с пулеметом

В китайских соцсетях был опубликован ролик, где видно, как робо-собака производит высадку с БПЛА Red Wing Forward на крышу высотки. На спине у нее пулемет. Журналисты, исследовавшие видеоконтент, пришли к выводу, что это мог быть пулемет модели QBB-97 (производится в КНР). Оружие способно совершить 650 выстрелов за 1 мин., при этом дальность составляет 400 м. В сопроводительном тексте было сказано, что роботы-псы могут пригодиться при штурме зданий. Известно, что правоохранители и военные используют робо-собак для разведки, переноса грузов, однако версии с пулеметами на спинах пока еще не применялись в боях.

Экзоскелет для солдат

Экзоскелет пока хорош на уровне идеи. Инженеры предлагали модель XOS 2, которая превращала солдата в киборга. Однако она оказалась непрактичной, громоздкой, сложной в управлении, требующей постоянной подзарядки. Хотя выглядела внушительно и делала оператора суперсильным.

Экзоскелет XOS 2

Позже разработчики решили, что экзоскелет должен быть легким, удобным, некоторые его детали сделали эластичными. В итоге получилась модель на ремнях ONYX. В Lockheed Martin предложили усилить только ноги солдата, чтобы он мог быстрее передвигаться по пересеченной местности, удерживая равновесие. Экзоскелет ONYX работает на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют движения человека, и гаджет подстраивается под них.

Экзоскелет ONYX от Lockheed Martin

Есть и еще одно похожее устройство — Soldier Assistive Bionic Exosuit for Resupply (SABER), прошедшее тесты в прошлом году. Возможно, оно поступит на вооружение в Армию США. Основным компонентом экзоскелета SABER являются эластичные элементы, за счет которых люди могут снизить нагрузку со спины во время логистических операций. С таким "костюмом" разгрузка/загрузка боеприпасов пройдет легче и быстрее.

Экзоскелет SABER

Радар XAVER 1000 поможет видеть сквозь стену

Израильская компания Camero Tech создала радары, улавливающие тепловое излучение, исходящее от живых организмов, даже если они находятся в другом помещении, т.е. скрыты стеной. Благодаря XAVER 1000 или Xaver LR80 можно понять, сколько человек в укрытии, есть ли среди них дети или животные, кто из людей занимает какую позицию, на каком расстоянии от стены они находятся. Операторы радара могут располагаться максимум в 100 м. Вся информация визуализируется и передается на 10,1-дюймовый экран.

Радары типа XAVER 1000 или Xaver LR80 оснащены сверхширокополосным сенсором большой мощности. Благодаря его широкой полосе пропускания можно буквально просканировать помещение и обнаружить людей/животных, глядя на них как бы сквозь стену — бетонную, деревянную, кирпичную.

Как работает радар Xaver LR80

Не обошлось тут без ИИ. Его алгоритмы визуализируют полученные данные и выводят их в виде трехмерного изображения. Все это происходит в режиме реального времени. Движение целей не создает никаких помех в виде размытой картинки — все видно четко. Мобильность и удобство пользования обеспечивают простота конструкции и возможность передавать данные на любые устройства по Wi-Fi. Заряда аккумулятора хватит на то, чтобы проработать в активном режиме 3 часа.

Кроме гаджетов, ИТ-компании разрабатывают для военных специальные сети и ПО, позволяющие постоянно общаться по защищенным каналам связи и координировать действия между разными видами войск. Но это тема уже для другого материала.

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