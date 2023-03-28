Топ 10 гаджетів суперсолдата. Дрони, екзоскелет, радар, що бачить крізь стіни

Зброя, каска та бронежилет – оснащення будь-якого солдата. Однак сучасні військові користуються багатьма гаджетами, що підвищують їхню ефективність у бою. Докладніше про пристрої розповість Фокус.

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Армії передових країн оснащуються за останнім словом техніки, і це стосується не лише наземного транспорту, суден, літаків, БПЛА. Високотехнологічні гаджети є й на озброєнні солдатів, які працюють на передовій. Вони призначені не тільки для підвищення ефективності та безпеки, але й для зниження ризиків, що можуть призвести до втрати живої сили. Фокус докладно розповість про цифрові інструменти, які допомагають сучасним військовим орієнтуватися на місцевості, спілкуватися між собою та з цивільними, які розмовляють різними мовами, вистежувати ворогів під час гарячих бойових дій, і не тільки.

Війни майбутнього: як технології змінять тактику та стратегію бою

Загальна концепція війни майбутнього передбачає, що кожного солдата буде пов'язано із певною технікою. За допомогою передавачів та мереж (принцип а-ля інтернет речей), стане можливим буквально "під'єднати" військового до літака, судна, танка, БПЛА та ін. техніки, управління якою здійснюватиметься миттєво, точно й в режимі реального часу. Подібні мережі також дадуть можливість офіцерам відстежувати і контролювати діяльність і доступність кожного солдата, щоб "розсіяти" так званий туман війни ("туманом війни" називають відсутність достовірної інформації про поточний стан на полі бою через ті чи інші обставини, — ред.). Забезпечивши прозорість, можна буде приймати правильні рішення — скоординовано та вчасно.

Щороку інженери та програмісти пропонують військовим різні технічні рішення для підвищення боєздатності солдатів та офіцерів. Не завжди, звичайно, вони є вдалими, проте в нашому матеріалі ми розглянемо найперспективніші та найцікавіші продукти (і навіть ті, які поки не вдалося допрацювати, але на рівні ідеї вони непогані). Почнемо з найпростіших і найзрозуміліших пристроїв на кшталт захищених ноутбуків та смартфонів, проте деякі пристрої з нашого списку, можливо, вас здивують.

Протиударний ноутбук Getac X600 Server

Така техніка добре захищена корпусом, що оберігає електронну начинку від пилу, вологи, ударів. На ринку є декілька моделей від виробників з Китаю, Південної Кореї, Японії, США, але ми розповімо про тайванський ноутбук X600 Server від компанії Getac.

Виробник називає свій гаджет "захищеною робочою станцією" та запевняє, що він придатний до роботи навіть за бойових умов. Станцію оснащено ОС Windows Server 2022, процесором Intel Xeon 11-го покоління, графічним процесором Intel UHD. Оперативна пам'ять становить максимум 128 ГБ, сховище даних вмістить обсяг даних у 22 ТБ.

Військовий працює за ноутбуком Getac X600 Server Фото: Getac

Інформація передається та приймається пристроєм завдяки двом високошвидкісним портам на 2,5 Гб/с – 2.5GBASE-T Ethernet. Технологія забезпечує надшвидке фіксоване підключення до кількох серверів та/або мереж одночасно, а додаткові дисплеї можна підключати через вбудовані інтерфейси, такі як Thunderbolt 4 (USB-C) та HDMI 2.0.

Діагональ екрана дорівнює 15,6 дюймів. Його перевага у тому, що він не сліпне на сонці і є достатньо яскравим у темряві. Корпус витримує не тільки удари, занурення у воду, захищає від піску та пилу, а й дозволяє ноутбуку працювати в температурному діапазоні від -29°C до +63°C. І ще одна перевага – акумулятори, які не розряджатимуться протягом 24 годин. На борту також є два додаткові акумулятори, кардрідер для карток ExpressCard 54 і PCMCIA type II, платформний модуль (TPM) 2.0 для повного шифрування інформації.

Смартфон із тепловізором Ulefone Armor 11 5G

Телефон відомий не лише завдяки своїм протиударним властивостям, а й завдяки оснащенню у вигляді тепловізора, що, безперечно, оцінять військові. Понад те, якість моделі є настільки високою, що вона може похвалитися відповідністю стандарту MIL-STD-810G (це означає, що смартфон може поставлятися до Армії США та армій країн НАТО, — ред.). Наявність сертифікатів IP68 та IP69K говорить про водонепроникність та ударостійкість смартфона Ulefone Armor 11 5G.

Смартфон Ulefone Armor 11 5G

Ще одним важливим елементом Ulefone Armor 11 5G є акумулятор ємністю 5200 мАг. Під капотом також знаходяться: чип Dimensity 800 5G із частотою 2 Гц, графічний процесор Arm Mali-G57 MC4, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті. Є камера з інфрачервоним датчиком. Коштує телефон недорого — $300.

Робот-розвідник Throwbot XT

Throwbot XT, звичайно, не єдина у світі модель робота-розвідника, але на його прикладі ми пояснимо, які послуги він надає військовим у процесі місій та навчань.

Робот був розроблений ReconRobotics у 2012 році. Відтоді його вдосконалили та поставили Армії США. Його завданням є покращення ситуаційної поінформованості під час міських бойових дій та операцій зі спостереження. Він здатний збирати розвідувальні дані, вести аудіо- та відеорозвідку. Throwbot XT розпізнає саморобні вибухові пристрої, забезпечуючи безпеку солдатів, що, безумовно, покращує планування місій та зменшує побічні збитки.

Робот-розвідник Throwbot XT

Робот Throwbot XT Audio оснащено мікрофоном, датчиками чорно-білого зображення для захоплення аудіо- та відеоінформації з полем огляду 60° в режимі реального часу. Датчики зображення генерують 30 кадрів за секунду. Автоматична інфрачервона оптична система дозволяє роботу збирати аудіо- та відеоінформацію на відстані до 30 м і працювати навіть в умовах низького освітлення. Є також дві антени передачі аналогових радіосигналів. Корпус робота ударостійкий.

Система для стрілецької зброї CornerShot

Вистрілити з-за рогу та поцілити — не проблема. З 2003 року на озброєнні у багатьох армій світу є система, створена ізраїльським підполковником Амосом Голаном, — CornerShot. Завдяки девайсу, солдат або спецназівець може визначити ціль і влучно вистрілити по ній, буквально не висовуючись з-за рогу.

Система для стрілецької зброї CornerShot

CornerShot дозволяє встановити знімну камеру високої роздільної здатності, сенсори для передачі аудіо/відео, видимі та інфрачервоні лазери, тактичні ліхтарі, глушники. Є версії для пістолетів і навіть для 40 мм гранатометів. Всі діджитал-налаштування дозволяють використовувати систему у якості засобу спостереження, виводячи відео на 2,5-дюймовий РК-дисплей. Тактичний ліхтарик забезпечить роботу у темряві. Доступні різні додаткові знімні камери, складний приклад.

Тактична гарнітура Fortis від Silynx

Щоб завжди бути на зв'язку з бойовими товаришами та з офіцерами, піхотинці використовують гарнітури. Ми розповімо про інтелектуальну тактичну гарнітуру Fortis. Вона має блок управління, що працює за типом "натисни та говори", два радіомодулі з вбудованим живленням і датчик з трьома радіоканалами, що живиться від радіомодуля або від вбудованого акумулятора.

Тактична гарнітура Fortis від Silynx

Fortis можна приєднати до фірмових навушників від Silynx або до будь-яких інших. Інтелектуальний цифровий сигнальний процесор забезпечує надійну роботу. Можливе підключення до численних радіостанцій, смартфонів, систем внутрішнього зв'язку, пористих мереж та інших пристроїв зв'язку.

Антидронова рушниця RG-7

В умовах сучасних збройних конфліктів величезну популярність набули дрони. Їх використовують як зброю (ударні дрони, баражуючі боєприпаси, БПЛА-камікадзе), а також для розвідки. Протистояти безпілотникам ворога допоможуть рушниці проти дронів, здатні придушити сигнал, завдяки якому пристрій тримає зв'язок із оператором. Фокус неодноразово розповідав про такий тип зброї. Проте нещодавно українські інженери анонсували новинку — RG-7.

Протидронова рушниця RG-7 Фото: Валерий Яковенко

Рушниця цієї модифікації може придушити частоти від 2,4 ГГц до 5,8 ГГц. Ці частоти найчастіше займають комерційні дрони, які активно використовуються ЗС РФ у якості "камікадзе". Максимальна відстань від користувача антидронової рушниці до об'єкта придушення становить 1,5 км. Важить гаджет 4,5 кг, на одному заряді може пропрацювати до 1 години. Є система швидкої зміни батареї.

Дрони: квадрокоптери, гексокоптери

Звичайно, ми не могли не згадати і самі дрони, які вже є невід'ємною частиною екіпірування розвідників, артилеристів, логістів. ЗСУ успішно пристосували комерційні БПЛА до виконання бойових завдань. Українські інженери оснащують готові БПЛА (або самі збирають їх, закуповуючи комплектуючі) системами підвісу, що перетворює звичайний "мирний" безпілотник на "камікадзе", здатний знищити російську бронетехніку. Нещодавно Фокус писав про такий випадок, коли FPV-дрон, оснащений боєприпасом, було скероавано прямо у люк російського танка. У результаті сталися вибух і спалах — танк вивели з ладу.

FPV-дрон, оснащений боєприпасом, вивів ворожий танк із ладу

Перевага таких пристроїв полягає у низькій собівартості, простоті в управлінні, доступності, на відміну від боєприпасів, що баражують, або БПЛА-розвідників, створених ВПК різних країн. Військовослужбовець ЗСУ та експерт з безпілотних технологій Юрій Касьянов неодноразово підкреслював, що прості квадро- та гексокоптери, якщо застосувати їх у великих кількостях, можуть бути набагато ефективнішими, ніж дорогі "Байрактари" та подібні до них БПЛА.

Робот-пес із автоматом

У Мережі розповсюджували відео (на даний момент недоступне), на якому робот-пес, створений у КНР на кшталт моделі Spot від Boston Dynamics, стріляв із пістолета-кулемета "Вітязь", прилаштованого до його спини. Ця "російська" технологія отримала шквал критики. Однак китайські інженери продемонстрували подібну модель, яка не тільки добре впоралася із віддачею, а й змогла висадитися з дрона на дах будівлі.

Скриншот відео: робот-пес із кулеметом

У китайських соцмережах було опубліковано ролик, де видно, як робо-собака висаджується із БПЛА Red Wing Forward на дах висотки. На спині в неї кулемет. Журналісти, які досліджували відеоконтент, дійшли висновку, що це міг бути кулемет моделі QBB-97 (виробляється у КНР). Зброя здатна зробити 650 пострілів за 1 хвилину, при цьому дальність становить 400 м. У супровідному тексті було сказано, що роботи-собаки можуть стати в нагоді під час штурму будівель. Відомо, що правоохоронці та військові використовують робо-собак для розвідки, перенесення вантажів, проте версії з кулеметами на спинах наразі не застосовувалися у боях.

Екзоскелет для солдатів

Екзоскелет — гарна ідея, але поки — не більше. Інженери пропонували модель XOS 2, яка перетворювала солдата на кіборга. Однак вона виявилася непрактичною, громіздкою, складною в управлінні, а ще й потребувала постійної підзарядки. Хоча виглядала переконливо і робила оператора суперсильним.

Екзоскелет XOS 2

Пізніше розробники вирішили, що екзоскелет має бути легким, зручним, деякі його деталі зробили еластичними. У результаті вийшла модель на ременях ONYX. У Lockheed Martin запропонували посилити лише ноги солдата, щоб він міг швидше пересуватися пересіченою місцевістю, утримуючи рівновагу. Екзоскелет ONYX працює на базі штучного інтелекту (ШІ). Алгоритми аналізують рухи людини, і гаджет підлаштовується під них.

Екзоскелет ONYX від Lockheed Martin

Є ще один схожий пристрій — Soldier Assistive Bionic Exosuit for Resupply (SABER), що пройшов тести минулого року. Можливо, він надійде до Армії США. Основним компонентом екзоскелету SABER є еластичні елементи, за рахунок яких люди можуть знизити навантаження на спину під час логістичних операцій. З таким "костюмом" розвантаження/завантаження боєприпасів буде легшим та швидшим.

Екзоскелет SABER

Радар XAVER 1000 допоможе бачити крізь стіну

Ізраїльська компанія Camero Tech створила радари, що вловлюють теплове випромінювання, яке виділяють живі організми, навіть якщо вони знаходяться в іншому приміщенні, тобто приховані стіною. Завдяки XAVER 1000 або Xaver LR80 можна зрозуміти, скільки людей в укритті, чи є серед них діти чи тварини, хто з людей займає яку позицію, на якій відстані від стіни вони знаходяться. Оператори радара можуть розташовуватися максимум за 100 м від цілей. Вся інформація візуалізується і передається на 10,1-дюймовий екран.

Радари типу XAVER 1000 або Xaver LR80 оснащено надширокосмуговим сенсором великої потужності. Завдяки його широкій смузі пропускання можна буквально просканувати приміщення і виявити людей/тварин, дивлячись на них ніби крізь стіну — бетонну, дерев'яну, цегляну.

Як працює радар Xaver LR80

Не обійшлося тут без ШІ. Його алгоритми візуалізують отримані дані та виводять їх у вигляді тривимірного зображення. Усе відбувається у режимі реального часу. Рух цілей не створює жодних перешкод у вигляді розмитого малюнку — все видно чітко. Мобільність та зручність користування забезпечує проста конструкція та можливість передавати дані на будь-які пристрої по Wi-Fi. Заряду акумулятора вистачить на роботу в активному режимі протягом 3 годин.

Крім гаджетів, ІТ-компанії розробляють для військових спеціальні мережі та ПЗ, які дозволяють постійно спілкуватися захищеними каналами зв'язку та координувати дії між різними видами військ. Але це тема вже для іншого матеріалу.

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