Найнадійніші гаджети за свої гроші: топ 6 ноутбуків та смартфонів (відео)

Рейтинг пристроїв, які не підведуть в екстремальних та воєнних умовах. Фокус вибрав найміцніші та найзахищеніші смартфони для військових та найкращі протиударні смартфони на сьогодні.

Фокус розповість про захищені ноутбуки, смартфони, рації та планшети, які допомагають Збройним Силам України боротися з російськими загарбниками, але можуть стати у пригоді й цивільному населенню.

Захищені ноутбуки для військових

Ноутбуки потрібні ЗСУ для обробки та зберігання секретної інформації, підтримки зв'язку між підрозділами, моделювання розвідувальних місій, складання чи вивчення карт та багато іншого. І військовим, і цивільним сьогодні стануть у пригоді протиударні гаджети із захистом від пилу та вологи, адже дуже часто їх доводиться використовувати в суворих польових умовах. Фокус підібрав найкращі надійні ноутбуки на ринку.

Panasonic Toughbook 40 — найміцніший ноутбук

Навесні 2022 року Panasonic представила свій найміцніший захищений ноутбук Toughbook 40. Він отримав сенсорний IPS-дисплей діагоналлю 14 дюймів з роздільною здатністю Full HD, яскравістю 1200 нит, процесор Intel Core i5 або i7 11 покоління, 64 ГБ оперативної пам'яті та жорсткий диск на 2 ТБ. У плані захисту даних його можна вважати одним із найнадійніших ноутбуків завдяки Secure Wipe, що стирає всі файли практично миттєво. 5-мегапіксельна камера має засов та інфрачервону підсвітку для розпізнавання облич за технологією Windows Hello.

Крім того, Toughbook пройшов суворі випробування та сертифікований за військовими стандартами MIL-STD-810H, MIL-STD-461H та IP66. Це означає, що ноутбук протиударний, водонепроникний витримує різкі перепади температури. Міцний корпус із магнієвого сплаву може без наслідків падати з висоти близько 2 метрів, посилені кришки закривають порти від проникнення води або пилу всередину. Разом з тим клавіатура має підсвітку для роботи в темних умовах, а сенсорний екран реагує на дотик навіть під час дощу. Такий ноутбук із захистом від пилу коштуватиме приблизно $4 900.

[ + – ] Міцний захищений ноутбук Toughbook 40

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme — вологостійкий ноутбук із США

Американський виробник Dell завжди славився простотою та надійністю своїх пристроїв. Серед них виділяється ноутбук Latitude 7330 Rugged Extreme зі ступенем захисту, передбачений стандартом IP65 — йому не страшний пил і струмені води під низьким тиском (дощ). Розробники запевняють, що пристрій може працювати за температури від -29 °C до 63 °C і витримує падінням з висоти 1,8 метра.

Dell Latitude 7330 оснащений потужним процесором Intel Core i7-1185G7 з вбудованою графікою Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs, 8 ГБ оперативної пам'яті, батареями місткістю 107 Вт⋅ч з можливістю заміни прямо в процесі роботи, Full HD дисплеєм з діагоналлю 13,3 дюйма та підтримкою стилуса. На своєму офіційному сайті компанія продає гаджет у мінімальній конфігурації за $3 809.

[ + – ] Вологостійкий ноутбук Dell Latitude 7330 оснащений потужним процесором Intel Core i7

Getac — недорогі надійні ноутбуки

Компанія з Тайваню Getac пропонує захищений ноутбук Getac S410 з 14-дюймовим дисплеєм LumiBond з роздільною здатністю Full HD і яскравістю 1000 нит — цього достатньо, щоб бачити зображення навіть при сонячному світлі. Екран сенсорний і розрізняє дотик навіть у рукавичках, що дуже зручно для військових, а також він не боїться крапель дощу та морозу. Пристрій оснащується процесорами Intel Core i7 11-го покоління, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ.

Модель Getac X600 та його старша версія X600 Pro випробувані за стандартом міцності MIL-STD-810H, а тому гарантовано переживуть падіння з висоти до 1 метра. Згідно з офіційною класифікацією, ноутбук вважають "напівзахищеним", але він може працювати в пилових умовах, під легким дощем і за температури від -29 °C до 63 °C. Ноутбук протиударний, водонепроникний підтримує розпізнавання облич Windows Hello та сканер відбитків пальців, його можна під'єднати до бортових систем автомобілів через док-станцію.

Для перемоги ЗСУ потрібні найнадійніші ноутбуки, але іноді волонтерам доводиться жертвувати захистом через обмежений бюджет. Вартість Getac S410 складає лише 18 тис. грн.

Незабаром Getac повинна випустити нові ноутбуки X600 і X600 Pro. Проти X600, гаджети отримають кращий захист, ширший екран, більше пам'яті, додаткові роз'єми та функції. Водонепроникні гаджети планують продавати із жовтня 2022 року.

[ + – ] Компанія з Тайваню Getac пропонує надійні захищені ноутбуки

Міцні смартфони

Під час бойових дій військові спілкуються між собою переважно через рації, але для дзвінків близьким, прочитання новин, виходу в інтернет та інших цілей необхідні смартфони із захистом від пилу та вологи, які витримують падіння та марш-кидки у суворих умовах. Крім того, телефон для військовослужбовців, волонтерів, партизанів, цивільних повинен мати потужний акумулятор, який можна довго не заряджати, однак і інші характеристики не повинні поступатися. Представляємо найкращі протиударні смартфони на сьогодні.

Doogee S89 — витривалий та вологостійкий смартфон

Рейтинг протиударних смартфонів відкриває смартфон Doogee S89, який тільки недавно надійшов у продаж. Він отримав сертифікати IP68, IP69K, MIL-STD-810H, які вказують, що пристрій не боїться ударів, піску, пилу, води, перепадів температур та стрибків тиску. За словами виробника, акумуляторну батарею місткістю 12000 мАг можна зарядити всього за 2 години, а заряд у ній, за економного використання, тримається до п'яти днів. Цікаво, що на Заході модель називають "Бетфоном", тобто телефоном Бетмена, через його футуристичний дизайн і гарні характеристики.

Водонепроникний протиударний потужний смартфон Doogee S89 отримав 8-ядерний процесор MediaTek Helio P90, має 8 ГБ ОЗУ до 256 ГБ флешпам'яті, ОС Android 12, рідкокристалічний екран діагоналлю 6,3 дюйма. За потреби військовослужбовець зможе скористатися потрійною основною камерою з ШІ, камерою нічного бачення на 20 МП або 16 МП фронталкою. Сканер відбитків пальців дозволить захистити дані від сторонніх. Протиударний смартфон 2022 року коштує $360.

[ + – ] Водонепроникний протиударний потужний смартфон Doogee S89

Ulefone Armor 11 5G — потужний протиударний смартфон

У 2021 році на ринок вийшов смартфон Ulefone Armor 11 5G, який виділяється наявністю вбудованого тепловізора. Він відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD-810G, а також має ступені захисту IP68/IP69K, тому смартфон протиударний, водонепроникний. Батарея місткістю 5200 мАг підтримує бездротову зарядку потужністю 10 Вт (хоча ця опція навряд чи знадобиться військовим).

Ulefone оснастила свій смартфон із захистом від пилу та вологи восьмиядерним процесором Dimensity 800 5G з частотою 2 Гц, графічним чипом Arm Mali-G57 MC4, дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма, сканером відбитків, функцією розпізнавання обличчя, функцією розпізнавання обличчя, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Варто виділити камеру з п'ятьма датчиками, включаючи інфрачервоний з розширенням 20 МП та підтримкою дворазового зуму. Надійні гаджети Armor 11 5G оцінюють у $300.

[ + – ] Ulefone оснастила смартфон восьмиядерним процесором Dimensity 800 5G

Blackview BV88005G — протиударний смартфон із потужною батареєю

Продукція китайської компанії Blackview зазвичай не має великого попиту на міжнародному ринку, але надійний смартфон BV88005G привернув увагу споживачів. Насамперед пристрій виділяється акумулятором місткістю 8380 мАг, якого вистачає приблизно на тиждень роботи. Батарею не можна замінити без розбирання гаджета, але це викликано бажанням захистити його від довкілля.

BV88005G має металевий корпус із пластиковим покриттям та гумовими вставками, що пом'якшують падіння з висоти до 1,5 метра, а також загартоване скло поверх екрана. Ступінь захисту IP68/IP69K дозволяє також не боятися води та пилу. Смартфон теж відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що передбачає стійкість до вологи, перепадів тиску та температури.

Вологостійкі телефони Blackview BV88005G працюють на восьмиядерному процесорі MediaTek MT6781 Helio G96 (2,05 ГГц), мають 128 ГБ внутрішньої та 8 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера представлена п'ятьма датчиками: ширококутним (50 Мп), ультраширококутним (8 Мп), інфрачервоним (20 Мп), сенсором глибини (2 Мп). Придбати смартфон в Україні можна приблизно за 9500 грн.

[ + – ] Вологостійкий телефон BV88005G має металевий корпус із пластиковим покриттям та гумовими вставками.

Раніше ми писали про найпопулярніші комерційні дрони, які ЗСУ використовують проти російських військ. Цивільні моделі коштують набагато дешевше та гірше захищені, але також допомагають українським військовим виконувати бойові завдання.