Ulefone презентувала невбиваємий 5G-смартфон з функцією нічного бачення

Крім міцності, модель може похвалитися наявністю NFC і п'ятьма камерами.

Компанія Ulefone днями презентувала свій новий флагман — Armor 11 5G. Купити смартфон можна за € 300.

Про це повідомляє видання ixbt.com.

Ulefone Armor 11 5G здатний з лічені хвилини завантажити 100 додатків і 25 ігор, що і було продемонстровано у відеоролику. Таку швидкість апарату забезпечують мережі 5G і ОС Android. Трансляція відео і геймплей транслювалися без затримок, що говорить про хорошу роботу процесора.

Камеру теж не обійшли увагою. Виробник показав, як вона справляється з різними завданнями. Варто зазначити, що камера отримала п'ять датчиків: основний модуль Sony IMX582 на 48 Мп, нічну інфрачервону камеру на 20 Мп, надширококутник на 13 Мп, макрооб'єктив на 2 Мп і ToF-модуль на 2 Мп. Фронтальна селфі-камера отримала роздільну здатність 16 Мп.

[ + – ] Демонстрація здібностей смартфона Ulefone Armor 11 5G

Тестувальники заявляють, що камера нічного бачення Ulefone Armor 11 5G перевершила камери, встановлені в iPhone 12 і Xiaomi Mi 10 Ultra. Камера від Ulefone здатна зробити фото миттєво і якісно, тоді як її американському і китайському аналогу доводиться довго думати. Більше того, фото виходять дуже чіткими, якість не втрачається. Бонус — підтримка 2-кратним збільшенням у нічному режимі.

[ + – ] Тест смартфона Ulefone Armor 11 5G на міцність

Що стосується інших характеристик, то вони такі:

восьмиядерний процесор Dimensity 800 5G з тактовою частотою 2 ГГц,

6,1-дюймовий дисплей,

графічний чіп Arm Mali-G57 MC4,

8 Гб оперативної і 256 Гб вбудованої пам'яті,

батарея ємністю 5200 мА•год з підтримкою бездротової зарядки потужністю 10 Вт,

ОС Android 10, (оновлення для Android 11 випустять найближчим часом),

NFC,

підтримка Google Pay,

дактилоскопічний датчик,

функція розпізнавання особи.

Смартфон відповідає ступеням захисту IP68/IP69K і вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810G.

Раніше ми повідомляли про те, що Lockheed Martin має намір запустити супутникову мережу 5G з космосу.