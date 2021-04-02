Ulefone презентовала неубиваемый 5G-смартфон с функцией ночного видения
Кроме прочности, модель может похвастаться наличием NFC и пятью камерами.
Компания Ulefone на днях презентовала свой новый флагман — Armor 11 5G. Купить смартфон можно за €300.
Об этом сообщает издание ixbt.com.
Ulefone Armor 11 5G способен с считанные минуты загрузить 100 приложений и 25 игр, что и было продемонстрировано в видеоролике. Такую скорость аппарату обеспечивают сети 5G и ОС Android. Трансляция видео и геймплей транслировались без задержек, что говорит о хорошей работе процессора.
Камеру тоже не обошли вниманием. Производитель показал, как она справляется с разными задачами. Стоит отметить, что камера получила пять датчиков: основной модуль Sony IMX582 на 48 Мп, ночная инфракрасная камера на 20 Мп, сверширокоугольник на 13 Мп, макрообъектив на 2 Мп и ToF-модуль на 2 Мп. Фронтальная селфи-камера получила разрешение 16 Мп.
Тестировщики заявляют, что камера ночного видения Ulefone Armor 11 5G превзошла камеры, установленные в iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra. Камера от Ulefone способна сделать фото мгновенно и качественно, тогда как ее американскому и китайскому аналогу приходится долго думать. Более того, фото получаются очень четкими, качество не теряется. Бонус — поддержка 2-кратного зума в ночном режиме.
Что касается остальных характеристик, то они таковы:
- восьмиядерный процессор Dimensity 800 5G с тактовой частотой 2 ГГц,
- 6,1-дюймовый дисплей,
- графический чип Arm Mali-G57 MC4,
- 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти,
- батарея ёмкостью 5200 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 10 Вт,
- ОС Android 10, (обновление для Android 11 будет выпущено в ближайшее время),
- NFC,
- поддержка Google Pay,
- дактилоскопический датчик,
- функция распознавание лица.
Смартфон соответствует степеням защиты IP68/IP69K и требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.
Ранее мы сообщали о том, что Lockheed Martin намерена запустить спутниковую сеть 5G из космоса.