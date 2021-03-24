Из космоса прямо в смартфон: Lockheed Martin намерена запустить спутниковую сеть 5G

Очередной конкурент Starlink.

Компания Lockheed Martin намерена развернуть 5G-сеть в космосе. С этой целью был заключен контракт со стартапом Omnispace, который и займется разработкой гибридной спутниковой сети связи.

Об этом сообщает cnbc.com.

По словам гендиректора Omnispace Рама Вишванатана космическая технология "позволит пользователям легко переключаться между спутниковой и наземной сетями". Вице-президент Lockheed Martin Рик Эмброуз отметил, что Omnispace был выбран для практического решения поставленной задачи, потому как понимает, как предлагать услугу пользователям и как интегрировать технологию в мобильные гаджеты. Топ-менеджер также сообщил, что в этом направлении обе компании уже взаимодействуют около года, а недавно подписанный контракт урегулировал совместную деятельность в направлении создания гибридной сети связи, которая сочетает в себе охват глобальной спутниковой сети с пропускной способностью сетей мобильных операторов связи.

Эксперты полагают, что сеть Lockheed Martin и Omnispace сможет стать конкурентом для Starlink и OneWeb, поэтому компания и спешит занять свою нишу на рынке спутникового интернета пока не поздно. В качестве основного преимущества космической 5G-сети называют отсутствие терминалов и прочей доптехники, которые требуются для подключения к другим спутниковым сетям. Вишванатан говорит, что технология будет работать со смартфонами напрямую. Также проектировщики гибридной сети связи уверены в том, что пользование ею будет стоить намного меньше, чем пользование услугами тех же Starlink и OneWeb.

Стартап Omnispace был основан в 2012 году. С тех пор он привлек инвестиций на сумму $140 млн. В будущем компания намерена осуществить проверку своей технологии в космосе с помощью концептуальной модели сети.