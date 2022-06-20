Створено ноутбук для роботи в найсуворіших умовах на планеті: особливості пристрою

Тайванська компанія Getac заявляє, що немає пристроїв міцніше, ніж нові ноутбуки X600 та X600 Pro.

Нещодавно компанія Panasonic анонсувала свій найміцніший ноутбук — Toughbook. Але тепер у нього з'явився конкурент від тайванського виробника Getac, який поповнив сімейство захищених мобільних робочих станцій двома новими пристроями, створеними для роботи в екстремальних умовах, з якими стикаються військові, рятувальники, парамедики, транспортники та логісти, а також працівники енергетичної галузі. Про новинки докладно розказує видання newatlas.com.

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Моделі X600 і X600 Pro мають схожий функціонал, а саме:

15,6-дюймовий дисплей LumiBond з роздільною здатністю Full HD (1920 x 1080), який здатний забезпечувати "чудові кольори та контрастність", а також не сліпне під прямими сонячними променями завдяки 1000 ніт яскравості;

ємнісний мультисенсорний екран, якому не страшні ні дощ, ні мороз, адже він реагує на дотик у рукавичках;

чіпи Intel Core i5, i7 та i9 11-го покоління серії H з вбудованою графікою UHD для виконання таких завдань, як оборонне командування та управління, операції з перевірки залізничних колій та аналіз датчиків нафти/газу;

дискретна графіка Nvidia Quadro RTX3000 доступна як додаткова опція;

128 ГБ ОЗУ, а три слоти PCIe SDD можуть вмістити до 6 ТБ даних;

2,5GBase-T Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2;

вебкамера Full HD;

GPS та 4G LTE з вбудованим GPS. Thunderbolt 4;

USB 3.2 Gen2 Type A, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA;

Кожна з моделей працює під керуванням Windows 11 Pro та використовує захист TPM 2.0 та Intel vPro, а також пристрій читання смарт-карток;

Можна налаштувати біометрію Windows Hello та сканування відбитків пальців.

Ноутбук X600 важить 4,4 кг, а X600 Pro — 6,05 кг. У комплект поставки входять дві батареї, є можливість "гарячої" заміни акумулятора, також є ємність ще для двох батарей загальною ємністю більше 240 Втч. Підтримується розширення PCMCIA та Express, оптичний привід DVD входить у стандартну комплектацію, а Blu-ray доступний як опція.

[ + – ] Ноутбук Getac X600

Розроблені для роботи в екстремальних умовах, ноутбуки пройшли випробування на відповідність стандартам міцності MIL-STD-810H та MIL-STD-461G, мають сертифікат IP66 на захист від проникнення пилу та води, можуть працювати у широкому діапазоні температур від -29 °C до 63 °C (-20 °F — 145 °F) та відповідають вимогам ANSI/UL 12.12.01 для небезпечних зон класу 1, розділу 2.

Захищені ноутбуки X600 та X600 Pro мають випустити у жовтні. Нині інформації щодо вартості пристроїв немає.

Раніше ми повідомляли про те, що Panasonic випустила 14-дюймовий ноутбук Toughbook 40, повідомивши, що він є найміцнішим у світі.