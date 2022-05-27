Створено найміцніший ноутбук у світі для військових: особливості пристрою (фото)

Пристрою не страшні ні дощ, ні перепади температур і тиску, ні падіння з висоти 1,8 м-коду.

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Компанія Panasonic анонсувала свій найміцніший ноутбук — модульний 14-дюймовий Toughbook 40. Про це повідомляє видання newatlas.com.

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Ноутбук призначений для людей, які працюють у екстремальних чи небезпечних умовах. Він оснащений міцним корпусом з магнієвого сплаву та посиленими замикаючими кришками портів. Пристрій сертифікований за MIL-STD-810H та MIL-STD-461H, що означає, що воно пройшло випробування на падіння з висоти в 1,8 м, захищене від проникнення води та пилу за стандартами IP66, а також може витримувати перепади температури, придатне для роботи на великій висоті.

Toughbook 40 важить 3,35 кг, має 14-дюймову сенсорну IPS-панель з роздільною здатністю Full HD і яскравістю 1200 нит, а також першу у своєму класі 5-мегапіксельну вебкамеру із захисною шторкою та ІЧ-підсвічуванням для розпізнавання облич Windows Hello.

[ + – ] Ноутбук Toughbook 40 Фото: panasonic.com

Модель працює завдяки процесорам Intel Core i5 або i7 11-го покоління із вбудованою графікою UHD — з можливістю оновлення до Iris Xe або виділеного графічного процесора AMD. Об'єм ОЗУ становить 64 ГБ, а флеш-пам'ять — 2 ТБ. Як додатковий захід безпеки новий Toughbook оснащений функцією Secure Wipe, що дозволяє прати вміст диска за лічені секунди.

Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 6 доступні у стандартній комплектації з вибором мобільного підключення через модем 4G (LTE/LTE-A) або 5G (mmWave/C-діапазон/Sub6). Також можна настроїти спеціальний модуль GPS. В наявності безліч портів USB (включаючи підтримку Thunderbolt 4), крім HDMI, Gigabit Ethernet LAN, слоту microSD та двох SIM-карт.

ЗМІ акцентує, що ноутбук обладнаний першими в галузі чотирма наскрізними роз'ємами, клавіатурою з підсвічуванням для зручності використання у складних умовах освітлення, а також великою сенсорною резистивною панеллю, яку можна використовувати, навіть якщо йде дощ. Під капотом у пристрою є динаміками потужністю 95 дБ.

[ + – ] Захищений ноутбук Toughbook 40 від Panasonic Фото: panasonic.com

Розробники з Panasonic оснастили модель 8-ма замінними модульними компонентами, які допоможуть продовжити термін служби ноутбука або дозволити налаштовувати його для конкретних завдань. Замінювати модулі, акумулятор, пам'ять, сховище, клавіатура, зони розширення, користувачі можуть самостійно. Акумулятор забезпечує до 36 годин автономної роботи в польових умовах (в комплект входить додаткова батарея).

На Toughbook 40 встановлені або Windows 10, або 11 Pro. Залежно від модифікації, пристрій може мати дисковод Blu-ray або DVD.

"Це наш найміцніший ноутбук Toughbook, який колись був розроблений і спроєктований спеціально для клієнтів з корпоративного сектору, державного сектору та федеральних агенцій", — прокоментував Крейг Джаковскі з Panasonic America. "Завдяки 8-ми модулям, що заміняються, Toughbook 40 поєднує в собі потужність, надійність і гнучкість, щоб підвищити якість обслуговування клієнтів".

Захищений ноутбук Toughbook 40 має стартову ціну $4899 і надійде в продаж наприкінці травня.

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