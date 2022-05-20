Всевидяче око: вчені розробили "ідеальні" тепловізори для військових (відео)

Пристрої дозволять чітко розрізняти об'єкти та людей у будь-яких погодних умовах і за будь-якого рівня освітлення.

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Teledyne FLIR Defense представила на виставці SOFIC 2022 два нових пристрої — SeaFLIR 240 і TacFLIR 240, які поповнять лінійку мультиспектральних систем спостереження високої чіткості, розроблених для різних цілей. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

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За словами розробників, SeaFLIR 240 може застосовуватися ВМС для широкого спектру завдань, включаючи розвідку, спостереження та рекогностування, пошук і порятунок, проведення навчань, військових операцій. Пристрій отримав удосконалену технологію обробки зображення, а також невеликі габарити, тому використовувати його можна не тільки на військових суднах, але й для потреб морської піхоти, берегової охорони, екіпажів невеликих катерів і безпілотних надводних кораблів.

Модель TacFLIR 240 призначена для використання в пілотованих і безпілотних транспортних засобах. Тепловізор здатний виявляти та відслідковувати контрабандистів, терористів, фіксувати інші загрози вдень і вночі на пересіченій місцевості. Система також розпізнає різноманітні об'єкти та транспортні засоби, а тому стане в нагоді не лише військовим і прикордонникам, а й представникам правоохоронних органів і спецслужб.

Технічні характеристики тепловізорів SeaFLIR і TacFLIR: