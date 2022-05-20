Всевидяче око: вчені розробили "ідеальні" тепловізори для військових (відео)
Пристрої дозволять чітко розрізняти об'єкти та людей у будь-яких погодних умовах і за будь-якого рівня освітлення.
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Teledyne FLIR Defense представила на виставці SOFIC 2022 два нових пристрої — SeaFLIR 240 і TacFLIR 240, які поповнять лінійку мультиспектральних систем спостереження високої чіткості, розроблених для різних цілей. Про це компанія повідомила на своєму сайті.
За словами розробників, SeaFLIR 240 може застосовуватися ВМС для широкого спектру завдань, включаючи розвідку, спостереження та рекогностування, пошук і порятунок, проведення навчань, військових операцій. Пристрій отримав удосконалену технологію обробки зображення, а також невеликі габарити, тому використовувати його можна не тільки на військових суднах, але й для потреб морської піхоти, берегової охорони, екіпажів невеликих катерів і безпілотних надводних кораблів.
Модель TacFLIR 240 призначена для використання в пілотованих і безпілотних транспортних засобах. Тепловізор здатний виявляти та відслідковувати контрабандистів, терористів, фіксувати інші загрози вдень і вночі на пересіченій місцевості. Система також розпізнає різноманітні об'єкти та транспортні засоби, а тому стане в нагоді не лише військовим і прикордонникам, а й представникам правоохоронних органів і спецслужб.
Технічні характеристики тепловізорів SeaFLIR і TacFLIR:
- тепловізійна камера HD MWIR,
- HD-камера (працює при денному світлі),
- HD-камера (працює при слабкому освітленні),
- лазерний далекомір і лазерний цілепоказник (безпечні для очей),
- вбудований блок інерційних вимірів (IMU),
- інтерфейс GPS,
- технологія мультиспектральної динамічної візуалізації (MSX),
- технологія Advanced Local Area Processing для розпізнавання зображень,
- датчик IMU,
- CPU/GPU/DVR + жорсткий твердотілий диск ємністю 1 ТБ,
- підтримка потокового відео H.264,
- додаткові дискретні відеовиходи, послідовні порти та спецпротоколи (ARINC1553).