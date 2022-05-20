Всевидящее око: ученые разработали "идеальные" тепловизоры для военных (видео)
Устройства позволят четко различать объекты и людей в любых погодных условиях и при любом уровне освещения.
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Teledyne FLIR Defense представила на выставке SOFIC 2022 два новых устройства — SeaFLIR 240 и TacFLIR 240, которые пополнят линейку мультиспектральных систем наблюдения высокой четкости, разработанных для различных целей. Об этом компания сообщила на своем сайте.
По словам разработчиков, SeaFLIR 240 может применяться ВМС для широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, поиск и спасение, проведение учений, военных операций. Устройство получило усовершенствованную технологию обработки изображения, а также небольшие габариты, поэтому использовать его можно не только на военных судах, но и для нужд морской пехоты, береговой охраны, экипажей небольших катеров и беспилотных надводных кораблей.
Модель TacFLIR 240 предназначена для использования в пилотируемых и беспилотных транспортных средствах. Тепловизор способен выявлять и отслеживать контрабандистов, террористов, фиксировать иные угрозы днем и ночью на пересеченной местности. Система также распознает разного рода объекты и транспортные средства, а потому пригодится не только военным и пограничникам, но и представителям правоохранительных органов и спецслужб.
Технические характеристики тепловизоров SeaFLIR и TacFLIR:
- тепловизионная камера HD MWIR,
- HD-камера (работает при дневном свете),
- HD-камера (работает при слабом освещении),
- лазерный дальномер и лазерный целеуказатель (безопасные для глаз),
- встроенный блок инерциальных измерений (IMU),
- интерфейс GPS,
- технология мультиспектральной динамической визуализации (MSX),
- технология Advanced Local Area Processing для распознавания изображений,
- датчик IMU,
- CPU/GPU/DVR + твердотельный жесткий диск емкостью 1 ТБ,
- поддержка потоковое видео H.264,
- дополнительные дискретные видеовыходы, последовательные порты и спецпротоколы (ARINC1553).