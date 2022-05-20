Всевидящее око: ученые разработали "идеальные" тепловизоры для военных (видео)

Устройства позволят четко различать объекты и людей в любых погодных условиях и при любом уровне освещения.

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Teledyne FLIR Defense представила на выставке SOFIC 2022 два новых устройства — SeaFLIR 240 и TacFLIR 240, которые пополнят линейку мультиспектральных систем наблюдения высокой четкости, разработанных для различных целей. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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По словам разработчиков, SeaFLIR 240 может применяться ВМС для широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, поиск и спасение, проведение учений, военных операций. Устройство получило усовершенствованную технологию обработки изображения, а также небольшие габариты, поэтому использовать его можно не только на военных судах, но и для нужд морской пехоты, береговой охраны, экипажей небольших катеров и беспилотных надводных кораблей.

Модель TacFLIR 240 предназначена для использования в пилотируемых и беспилотных транспортных средствах. Тепловизор способен выявлять и отслеживать контрабандистов, террористов, фиксировать иные угрозы днем ​​​​и ночью на пересеченной местности. Система также распознает разного рода объекты и транспортные средства, а потому пригодится не только военным и пограничникам, но и представителям правоохранительных органов и спецслужб.

Технические характеристики тепловизоров SeaFLIR и TacFLIR: