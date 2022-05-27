Создан самый прочный ноутбук в мире для военных: особенности устройства (фото)

Устройству не страшны ни дождь, ни перепады температур и давления, ни падение с высоты в 1,8 м.

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Компания Panasonic анонсировала свой самый прочный ноутбук — модульный 14-дюймовый Toughbook 40. Об этом сообщает издание newatlas.com.

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Ноутбук предназначен для людей, работающих в экстремальных или опасных условиях. Он оснащен прочным корпусом из магниевого сплава и усиленными запирающими крышками портов. Устройство сертифицировано по MIL-STD-810H и MIL-STD-461H, что означает, что оно прошло испытания на падение с высоты в 1,8 м, защищено от проникновения воды и пыли по стандартам IP66, а также может выдерживать перепады температуры, пригодно для работы на большой высоте.

Toughbook 40 весит 3,35 кг, имеет 14-дюймовую сенсорную IPS-панель с разрешением Full HD и яркостью 1200 нит, а также первую в своем классе 5-мегапиксельную веб-камеру с защитной шторкой и ИК-подсветкой для распознавания лиц Windows Hello.

[ + – ] Ноутбук Toughbook 40 Фото: panasonic.com

Модель работает благодаря процессорам Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой UHD — с возможностью обновления до Iris Xe или выделенного графического процессора AMD. Объем ОЗУ составляет 64 ГБ, а флэш-память — 2 ТБ. В качестве дополнительной меры безопасности новый Toughbook оснащен функцией Secure Wipe, позволяющей стирать содержимое диска за считанные секунды.

Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6 доступны в стандартной комплектации с выбором мобильного подключения через модем 4G (LTE/LTE-A) или 5G (mmWave/C-диапазон/Sub6). Также можно настроить специальный модуль GPS. В наличии множество портов USB (включая поддержку Thunderbolt 4), помимо HDMI, Gigabit Ethernet LAN, слота microSD и двух SIM-карт.

СМИ акцентирует, что ноутбук оборудован первыми в отрасли четырьмя сквозными разъемами, клавиатурой с подсветкой для удобства использования в сложных условиях освещения, а также большой резистивной сенсорной панелью, которую можно использовать, даже если идет дождь. Под капотом у устройства в наличии динамиками мощностью 95 дБ.

[ + – ] Защищенный ноутбук Toughbook 40 от Panasonic Фото: panasonic.com

Разработчики из Panasonic оснастили модель 8-ю заменяемыми модульными компонентами, которые помогут продлить срок службы ноутбука или позволить настраивать его для конкретных задач. Заменять модули, — аккумулятор, память, хранилище, клавиатура, зоны расширения, — пользователи могут самостоятельно. Аккумулятор обеспечивает до 36 часов автономной работы в полевых условиях (в комплект поставки входит дополнительная батарея).

На Toughbook 40 установлены или ОС Windows 10, или 11 Pro. В зависимости от модификации, устройство может располагать дисководом Blu-ray или DVD.

"Это наш самый прочный ноутбук Toughbook, который когда-либо был разработан и спроектирован специально для клиентов из корпоративного сектора, государственного сектора и федеральных агентств", — прокомментировал Крейг Джаковски из Panasonic America. "Благодаря 8-ми заменяемым модулям, Toughbook 40 сочетает в себе мощность, надежность и гибкость, чтобы повысить качество обслуживания клиентов".

Защищенный ноутбук Toughbook 40 имеет стартовую цену в $4899 и поступит в продажу в конце мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Пентагоне хотят создать сенсор, способный и глушить связь и перехватывать данные, пересылаемые врагом одновременно.

Сообщали также про недавно презентованные тепловизоры, которые умеют различать объекты и людей в любых погодных условиях и при любом освещении.