Датчик нового поколения сможет глушить связь и одновременно шпионить за врагом

В Пентагоне перед инженерами поставили задачу — создать устройство, которое могло бы прослушивать, создавать помехи, обеспечивать связь, собирать данные.

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Заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Хайди Шью призвала разработать универсальный и многозадачный военный датчик нового поколения. Она сделала заявление 18 мая на промышленной конференции Сил специальных операций во Флориде, передает Army Times.

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"Мы заинтересованы в устройстве, которое даст возможность прослушивать, создавать помехи, обеспечивать связь, вводить данные", — рассказала топ-чиновница Минобороны США.

Пока неизвестно, какие наработки уже есть у американцев для создания такого устройства. Аналитики предполагают, что финансировать этот проект будут за счет бюджетных средств в следующем году. Известно, что Пентагон запросил $377 млн для проведения быстрых тестов (rapid experimentation), но включают ли они разработку названного аппарата, не известно, более того, бюджет для нужд оборонного ведомства должен ободрить Конгресс. Хотя есть некоторый запас неиспользованных средств, оставшихся с прошлого года. Их могут передать на развитие технологий.

Хайди Шью добавила, что Пентагон уже получил $100 млн для развертывания проектов небольших компаний. Ведомство стремится помочь малому бизнесу поскорее переводить cвои исследования со второй фазы (разработка) в третью (коммерциализация).

Замминистра планирует профинансировать еще одну военную инициативу — выделить $52 млрд на строительство предприятия по производству микроэлектроники на территории США. Сейчас большая часть печатных плат выпускается на Тайване и других стран Азии, где имеется соответствующее оборудование, а Шью считает, что наличие таких предприятий в США даст американским компаниям мощный толчок для экспериментов и разработки новых технологий.

16 мая издание C4ISRNET сообщило, что многие инициативы Пентагона, направленные на поддержку разного рода исследований и профинансированных на сумму в $5,7 млн, могут остаться без бюджетного финансирования. Конгресс потребовал, чтобы военные исследовательские организации завершили как минимум 35% работ по планированию и проектированию, чтобы получить деньги на продолжение разработок. Согласно отчету, полученному Defense News, из 126 высокоприоритетных проектов испытательных центров Минобороны только 26 соответствуют такому требованию. Для их реализации Пентагон требует выделить $486 млн.

Ранее в США разработали идеальный пеленгатор: следит за врагом, но не уловим для него. Небольшой электронный модуль Sensor Compact можно устанавливать на треногах, носить в руках или возить на транспорте. Он фиксирует приближение вражеской техники или воздушных объектов, а несколько таких датчиков объединяются в сеть для раннего обнаружения угроз.

Писали также, что в США создали "умную" систему лазерного наведения StormCaster-DX для дронов. Благодаря небольшому весу, практически любой квадрокоптер может перемещать модуль, который подсвечивает цели для артиллерийских батарей. Вдобавок StormCaster-DX может перехватывать вражеские лазерные лучи, чтобы определять местоположение наводчика или цели.