Датчик нового покоління зможе глушити зв'язок і одночасно шпигувати за ворогом

У Пентагоні перед інженерами поставили завдання створити пристрій, який міг би прослуховувати, створювати перешкоди, забезпечувати зв'язок, збирати дані.

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Заступниця міністра оборони США з досліджень і розробок Гайді Ш'ю закликала розробити універсальний і багатозадачний військовий датчик нового покоління. Вона виголосила заяву 18 травня на промисловій конференції Сил спеціальних операцій у Флориді, передає Army Times.

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"Ми зацікавлені в пристрої, який дозволить прослуховувати, створювати перешкоди, забезпечувати зв'язок, вводити дані", — розповіла топчиновниця Міноборони США.

Поки що невідомо, які напрацювання вже мають американці для створення такого пристрою. Аналітики припускають, що фінансуватимуть цей проєкт за рахунок бюджетних коштів наступного року. Відомо, що Пентагон запросив $377 млн для проведення швидких тестів (rapid experimentation), але чи включають вони розробку названого апарату, не відомо, крім того, бюджет потреб оборонного відомства повинен підбадьорити Конгрес. Хоча є певний запас невикористаних коштів, що залишилися з минулого року. Їх можуть передати на розвиток технологій.

Гайді Ш'ю додала, що Пентагон уже отримав $100 млн для розгортання проєктів невеликих компаній. Відомство прагне допомогти малому бізнесу скоріше переводити свої дослідження з другої фази (розробка) до третьої (комерціалізація).

Заступниця міністра планує профінансувати ще одну військову ініціативу — виділити $52 млрд на будівництво підприємства з виробництва мікроелектроніки на території США. Зараз більшість друкованих плат випускається в Тайвані й інших країнах Азії, де є відповідне обладнання, а Ш'ю вважає, що наявність таких підприємств у США дасть американським компаніям потужний поштовх для експериментів і розробки нових технологій.

16 травня видання C4ISRNET повідомило, що багато ініціатив Пентагону, спрямованих на підтримку різноманітних досліджень і профінансованих на суму $5,7 млн, можуть залишитися без бюджетного фінансування. Конгрес вимагає, щоб військові дослідницькі організації завершили щонайменше 35% робіт із планування та проєктування, щоб отримати гроші на продовження розробок. Згідно зі звітом, отриманим Defense News, із 126 високопріоритетних проєктів випробувальних центрів Міноборони лише 26 відповідають такій вимозі. Для реалізації Пентагон вимагає виділити $486 млн.

Раніше в США розробили ідеальний пеленгатор: слідкує за ворогом, але невловимо для нього. Невеликий електронний модуль Sensor Compact можна встановлювати на тринозі, носити в руках або возити на транспорті. Він фіксує наближення ворожої техніки чи повітряних об'єктів, а кілька таких датчиків об'єднуються в мережу раннього виявлення загроз.

Писали також, що в США створили "розумну" систему лазерного наведення StormCaster-DX для дронів. Завдяки невеликій вазі практично будь-який квадрокоптер може переміщати модуль, який підсвічує цілі для артилерійських батарей. До того ж StormCaster-DX може перехоплювати ворожі лазерні промені, щоб визначати розташування навідника або мети.