Создан ноутбук для работы в самый суровых условиях на планете: особенности устройства

Тайваньская компания Getac заявляет, что нет устройств прочнее, чем новые ноутбуки X600 и X600 Pro.

Недавно компания Panasonic анонсировала свой самый прочный ноутбук на сегодняшний день — Toughbook. Но теперь у него появился конкурент от тайваньского производителя Getac, который пополнил семейство защищенных мобильных рабочих станций двумя новыми устройствами, созданными для работы в экстремальных условиях, с которыми обычно сталкиваются военные, спасатели, парамедики, транспортники и логисты, а также работники энергетической отрасли. О новинках подробно рассказывает издание newatlas.com.

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Модели X600 и X600 Pro имеют схожий функционал, а именно:

15,6-дюймовый дисплей LumiBond с разрешением Full HD (1920 x 1080), который способен обеспечивать "превосходные цвета и контрастность", а также не слепнет под прямыми солнечными лучами благодаря 1000 нит яркости;

емкостный мультисенсорный экран, которому не страшны ни дождь, ни мороз, ведь он реагирует на прикосновения в перчатках;

чипы Intel Core i5, i7 и i9 11-го поколения серии H со встроенной графикой UHD для выполнения таких задач, как оборонное командование и управление, операции по проверке железнодорожных путей и анализ датчиков нефти/газа;

дискретная графика Nvidia Quadro RTX3000 доступна в качестве дополнительной опции;

128 ГБ ОЗУ, а три слота PCIe SDD могут вместить до 6 ТБ данных;

2,5GBase-T Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2;

веб-камера Full HD;

GPS и 4G LTE со встроенным GPS. Thunderbolt 4;

USB 3.2 Gen2 Type A, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA;

Каждая из моделей работает под управлением Windows 11 Pro и использует защиту TPM 2.0 и Intel vPro, а также устройство чтения смарт-карт;

Можно настроить биометрию Windows Hello и сканирование отпечатков пальцев.

Ноутбук X600 весит 4,4 кг, а X600 Pro — 6,05 кг. В комплект поставки входят две батареи, есть возможность "горячей" замены аккумулятора, также имеется емкость для еще двух батарей общей емкостью более 240 Втч. Поддерживается расширение PCMCIA и Express, оптический привод DVD входит в стандартную комплектацию, а Blu-ray доступен в качестве опции.

[ + – ] Ноутбук Getac X600

Разработанные для работы в экстремальных условиях, ноутбуки прошли испытания на соответствие стандартам прочности MIL-STD-810H и MIL-STD-461G, имеют сертификат IP66 на защиту от проникновения пыли и воды, могут работать в широком диапазоне температур от -29 °C до 63 °C (-20 °F — 145 °F) и соответствуют требованиям ANSI/UL 12.12.01 для опасных зон класса 1, раздела 2.

Защищенные ноутбуки X600 и X600 Pro должны быть выпущены в октябре. На данный момент информации о стоимости устройств нет.

Ранее мы сообщали о том, что Panasonic выпустила 14-дюймовый ноутбук Toughbook 40, сообщив, что он является самым прочным в мире.