Смартфон Doogee S89, який неможливо вбити, із суперакумулятором надійшов у продаж

Телефон може протриматися 5 днів без підзарядки.

На сайті компанії-виробника вже можна замовити міцний смартфон Doogee S89 із батареєю ємністю 12000 мАг. Продають пристрій за $360.

На сайті Doogee вказують, що новинку постачатимуть із зарядкою на 65 Вт, здатною повністю зарядити батарею за 2 години.

Також смартфон оснащений функцією "світло, що дихає" — підсвічування, що налаштовується, яке можна синхронізувати з іншими функціями пристрою, такими як дзвінки, повідомлення, будильник, повідомлення месенджерів та ін.

Працює апарат на 8-ядерному чипі MediaTek Helio P90, має 8 ГБ ОП до 256 ГБ флеш-пам'яті, ОС Android 12. Смартфон Doogee S89 отримав сертифікати IP68, IP69K, MIL-STD-810H, що свідчать про його ударостійкість і про те, що він не боїться пилу, піску, вологи, перепаду температур і тиску.

Характеристики Doogee S89

Чипсет MediaTek Helio P90/8 ядер/2,1 ГГц

6,3-дюймовий РК-екран

потрійна камера з функціоналом ШІ (64 МП/20 МП/8 МП)

20-мегапіксельна камера нічного бачення

16-мегапіксельна фронтальна камера

акумулятор ємністю 12000 мАг

8 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП/UMCP

IP68/IP69K/MIL-STD-810H сертифікати

Сканер відбитків пальців

NFС

ОС Android 12.0

Раніше ми повідомляли, що iPhone 14 може бути оснащений функцією супутникового зв'язку, проте ці дані не точні. Дізнатися, якою буде нова модель смартфона компанії Apple, можна буде під час офіційного релізу 7 вересня.

Повідомляли також про те, який може вигляд може мати новинка — iPhone 14 Pro Max. Інсайдери вважають, що він не матиме чубчика, а задня панель корпусу переливатиметься різними кольорами.