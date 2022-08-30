Неубиваемый смартфон Doogee S89 с супер аккумулятором поступил в продажу

Телефон может 5 дней продержаться без подзарядки.

На сайте компании-производителя уже можно заказать прочный смартфон Doogee S89 с батареей емкостью 12000 мАч. Подается устройство за $360.

На сайте Doogee указывается, что новинка будет поставляться с зарядкой на 65 Вт, способной полностью запитать батарею за 2 ч. Кстати об аккумуляторе — емкость в 12000 мАч означает, что пользователи смогут пользоваться телефоном до 5-ти дней без подзарядки.

Также смартфон оснащен функцией "дышащий свет" — настраиваемая подсветка, которую можно синхронизировать с другими функциями устройства, такими как звонки, сообщения, будильник, уведомления мессенджеров и проч.

Работает аппарат на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ ОЗУ до 256 ГБ флеш-памяти, ОС Android 12. Смартфон Doogee S89 получил сертификаты IP68, IP69K, MIL-STD-810H, свидетельствующие о его ударопрочности и о том, что он не боится пыли, песка, влаги, перепада температур и давления.

Характеристики Doogee S89

Чипсет MediaTek Helio P90/8 ядер/2,1 ГГц

6,3-дюймовый ЖК-экран

тройная камера с функционалом ИИ (64 МП/20 МП/8 МП)

20-мегапиксельная камера ночного видения

16-мегапиксельная фронтальная камера

аккумулятор емкостью 12000 мАч

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ/UMCP

IP68/IP69K/MIL-STD-810H сертификаты

Сканер отпечатков пальцев

NFС

ОС Android 12.0

Ранее мы сообщали о том, что iPhone 14 может быть оснащен функцией спутниковой связи, однако эти данные не точны. Узнать о том, каким будет новая модель смартфона компании Apple, можно будет во время официального релиза 7 сентября.

Сообщали также о том, как может выглядеть новинка — iPhone 14 Pro Max. Инсайдеры считают, что он не будет иметь "челки", а задняя панель корпуса будет переливаться разными цветами.