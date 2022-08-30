Неубиваемый смартфон Doogee S89 с супер аккумулятором поступил в продажу
Телефон может 5 дней продержаться без подзарядки.
На сайте компании-производителя уже можно заказать прочный смартфон Doogee S89 с батареей емкостью 12000 мАч. Подается устройство за $360.
На сайте Doogee указывается, что новинка будет поставляться с зарядкой на 65 Вт, способной полностью запитать батарею за 2 ч. Кстати об аккумуляторе — емкость в 12000 мАч означает, что пользователи смогут пользоваться телефоном до 5-ти дней без подзарядки.
Также смартфон оснащен функцией "дышащий свет" — настраиваемая подсветка, которую можно синхронизировать с другими функциями устройства, такими как звонки, сообщения, будильник, уведомления мессенджеров и проч.
Работает аппарат на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ ОЗУ до 256 ГБ флеш-памяти, ОС Android 12. Смартфон Doogee S89 получил сертификаты IP68, IP69K, MIL-STD-810H, свидетельствующие о его ударопрочности и о том, что он не боится пыли, песка, влаги, перепада температур и давления.
Характеристики Doogee S89
- Чипсет MediaTek Helio P90/8 ядер/2,1 ГГц
- 6,3-дюймовый ЖК-экран
- тройная камера с функционалом ИИ (64 МП/20 МП/8 МП)
- 20-мегапиксельная камера ночного видения
- 16-мегапиксельная фронтальная камера
- аккумулятор емкостью 12000 мАч
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ/UMCP
- IP68/IP69K/MIL-STD-810H сертификаты
- Сканер отпечатков пальцев
- NFС
- ОС Android 12.0
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