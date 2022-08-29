iPhone 14 может получить функцию спутниковой связи, но это не точно

Эксперты полагают, что пользователям новая функция понадобится в экстремальных условиях.

По слухам, Apple и Globalstar объявят о функции спутниковой связи для iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. Об этом сообщает издание macrumors.com.

По словам Тима Фаррара, консультанта по спутниковой связи в калифорнийской исследовательской фирме Telecom, Media and Finance Associates, Apple может объявить о внедрении долгожданной функции спутниковой связи для iPhone 14. В серии твитов Фаррар написал, что объявление о сотрудничестве телекомоператора T-Mobile и SpaceX свидетельствует о том, что компании пытаются таким образом конкурировать с Apple, которая намерена внедрить функцию спутниковой связи для iPhone в партнерстве с Globalstar. Эксперт напомнил, что в феврале Globalstar объявила о приобретении 17-ти новых спутников для предоставления "услуг потенциальному клиенту", которым вполне может быть Apple, говорится в материале.

Фаррар также отметил, что данная услуга может быть бесплатной для клиентов Apple. Для сравнения, T-Mobile и SpaceX планируют использовать средний диапазон 5G T-Mobile и поддерживать текстовые SMS-сообщения, MMS и некоторые приложения для обмена сообщениями.

Марк Гурман из Bloomberg впервые сообщил, что Apple работает над спутниковой связью для iPhone в декабре 2019 года. Ранее в этом году Гурман сказал, что в компании все еще ведутся работы над этой функцией, и добавил, что она может быть внедрена для iPhone 14. По его мнению, эта функция будет предназначена для использования в чрезвычайных ситуациях, позволяя пользователям iPhone сообщать о различного рода происшествиях властям и отправлять короткие текстовые сообщения контактам для экстренных случаев, и добавил, что функция также может быть доступна на новых Apple Watch. Гурман отметил, что iPhone потребуется специальный модемный чип, поэтому логично предположить, что в новой модели таковой будет установлен.

В то же время T-Mobile заявила, что "подавляющее большинство смартфонов", уже находящихся в ее сети, смогут подключаться к спутникам SpaceX с помощью существующих сотовых чипов.

Напомним, что презентация новинок от Apple запланирована на 7 сентября.

Ранее мы сообщали о том, каким может быть новый iPhone 14.