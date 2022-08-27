Без "челки" и меняет цвет: в сети показали, как выглядит будущий iPhone 14 Pro, – СМИ (видео)

Готовящиеся к релизу iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут без привычной выемки сверху. Вместо нее появятся два отверстия разного размера.

Китайский авторитетный инсайдер Duan Rui опубликовал в Twitter фотографии и видео будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

На фотографиях видно, что новый iPhone будет без знаменитой "челки" вверху. Вместо привычной выемки появится два отверстия разных размеров – с круглым отверстием для фронтальной камеры и удлиненным – для Face ID.

Как пишет издание Forbes, из более ранних утечек информации уже было известно о новых отверстиях, однако они больше по размеру, чем предполагалось ранее.

Другой инсайдер, ShrimpApplePro, продемонстрировал, как разработчики изменят пользовательский интерфейс, чтобы учесть новые отверстия. Он опубликовал фотографию дисплея iPhone 14 Pro Max, наложенную на iPhone 13 Pro Max.

[ + – ] Наложенные друг на друга два пользовательских интерфейса смартфонов.

Несмотря на то, что новые отверстия меньше "челки", Apple предположительно переместил значки сигнала iOS, Wi-Fi и батареи немного ниже и правее.

Инсайдер Ice Universe также опубликовал фотографии нового iPhone, которые подтверждают информацию Duan Rui.

Помимо этого, на распространенных в интернете видео можно увидеть, как iPhone меняет цвет под определенным углом – из синего он становится фиолетовым.

Как уточняет Forbes, так как массовое производство всех моделей идет полным ходом, то можно ожидать, что поток инсайдерской информации продолжится.

Напомним, программист Нил Агарвал создал необычный онлайн-конструктор, который предлагает сделать идеальный iPhone. Им можно бесплатно воспользоваться на сайте разработчика под названием Neal.Fun.

Ранее мы писали о том, что смартфоны iPhone 14 планируют производить в Индии. Компания Apple решила наращивать производство за пределами Китая, так как Пекин конфликтует с Вашингтоном.