Каждый может создать "идеальный" iPhone: у нас получился на колесах и с пропеллером (фото)

Желающие могут оснастить устройство различными деталями, включая те, которые не увидишь у современных моделей.

Программист Нил Агарвал создал необычный онлайн-конструктор, который предлагает сделать идеальный iPhone. Им можно бесплатно воспользоваться на сайте разработчика под названием Neal.Fun.

Нил Агарвал запустил сервис в ожидании презентации новой модели iPhone от Apple. При открытии страницы пользователь получает заготовку в виде трехмерной модели "голого" корпуса смартфона со случайным изображением на дисплее, а также набор элементов, которые он может добавить по своему желанию.

Здесь представлены не только традиционные детали, такие как камеры, кнопки и порты, но и такие, которые совсем не ожидаешь увидеть на современном гаджете: колеса, пропеллеры, телескопические антенны, металлически ручки, ножки, разъем HDMI, джойстик и прочее. Устройство можно украсить логотипом в виде огрызка яблока, груши или же Android — операционной системы — конкурента от Google.

[ + – ] Вариация на тему идеального iPhone

Стоит отметить, что изображение вращается довольно медленно, возможно, это зависит от производительности компьютера или скорости Интернет-соединения. Готовую модель можно скачать в формате ролика, который сайт генерирует по нажатию кнопки. Получается своеобразная презентация устройства, которое сайт оценивает в долларах. К примеру, у нас получился гаджет за $1225.

Ранее стало известно, что Apple представит новую линейку iPhone 14 в сентябре 2022 года. Продажи смартфонов начнутся вскоре после презентации, обычно промежуток составляет полторы недели. Ожидается, что разработчики сохранят процессор A15, но оснастят новинки большими дисплеями.

Писали также, что Индия может производить iPhone 14 вместо Китая. Компания Apple планирует отказаться от услуг китайских компаний из-за конфликта Вашингтона с Пекином.

Исследователи выяснили, что продажи смартфонов в мире падают, но iPhone продается лучше всех. Во втором квартале 2022 года показатели компании Apple по реализации смартфонов оказались самыми лучшими за последние 10 лет.