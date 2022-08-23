Замена Китаю: смартфоны iPhone 14 планируют производить в Индии

По данным журналистов Bloomberg, компания Apple решила наращивать производство за пределами Китая, так как Пекин конфликтует с Вашингтоном.

Apple долгое время производила большую часть своих iPhone в Китае, теперь компания планирует начать производство новых iPhone 14 в Индии, сообщает Bloomberg.

Компания ищет альтернативу, поскольку администрация китайского лидера Си Цзиньпина конфликтует с правительством США, что отрицательно сказывается на экономической активности. Также с помощью этого шага Apple хочет сократить отставание в изготовлении новой модели iPhone, характерное для предыдущих релизов, чтобы удовлетворить спрос, и добиться, чтобы на Китай не приходилась большая доля производства.

По данным издания, Foxconn Technology Group, основной производитель iPhone, уже изучил процесс доставки компонентов из Китая и сборки iPhone 14 на своем заводе на юге Индии. Первые индийские телефоны, вероятно, будут готовы в конце октября или ноябре после первого сентябрьского выпуска.

[ + – ] Компания Apple планирует запустить производство iPhone 14 в Индии, чтобы удовлетворить спрос на новую модель и меньше зависеть от Китая

Производство новых iPhone стало бы важной вехой для Индии, которая рекламирует свою привлекательность в качестве альтернативы Китаю в то время, как пандемия коронавируса и санкции США поставили под угрозу положение КНР в качестве "главной фабрики мира".

Партнеры Apple начали производить iPhone в Индии в 2017 году, из года в год наращивая производственные мощности в стране. Им это выгодно, потому что индийское правительство предложило финансовые стимулы для производства технологических продуктов в рамках своей программы "Сделай в Индии". Кроме того, страна с населением 1,4 млрд человек является многообещающим потребительским рынком.

Одной из проблем для наращивания производства в Индии является секретность: Apple делает все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность информации о новых продуктах, а введение привычного строгого контроля в другой стране может оказаться затруднительным.

Напомним, американская компания Apple планирует презентацию новых продуктов 7 сентября, в частности, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone 14.

Седьмого августа стало известно, что выход iPhone 14 могут отложить из-за ситуации на Тайване. После визита Нэнси Пелоси на остров правящая партия Китая запретила упоминать название Тайваня в некоторых документах. В связи с этим партия уже готовой электроники для Apple с маркировкой Тайваня не сможет покинуть пределы острова.