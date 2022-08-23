Заміна Китаю: смартфони iPhone 14 планують виробляти в Індії

За даними журналістів Bloomberg, компанія Apple вирішила нарощувати виробництво за межами Китаю, оскільки Пекін конфліктує з Вашингтоном.

Apple довгий час виробляла більшу частину своїх iPhone у Китаї, тепер компанія планує розпочати виробництво нових iPhone 14 в Індії, повідомляє Bloomberg.

Компанія шукає альтернативу, оскільки адміністрація китайського лідера Сі Цзіньпіна конфліктує з урядом США, що негативно позначається на економічній активності. Також за допомогою цього кроку Apple хоче скоротити відставання у виготовленні нової моделі iPhone, характерне для попередніх релізів, щоб задовольнити попит і домогтися, щоб на Китай не припадала велика частка виробництва.

За даними видання, Foxconn Technology Group, основний виробник iPhone, вже вивчив процес доставлення компонентів із Китаю і складання iPhone 14 на своєму заводі на півдні Індії. Перші індійські телефони, ймовірно, будуть готові наприкінці жовтня чи листопаді після першого вересневого випуску.

[ + – ] Apple планує запустити виробництво iPhone 14 в Індії, щоб задовольнити попит на нову модель і менше залежати від Китаю

Виробництво нових iPhone стало б важливою віхою для Індії, яка рекламує свою привабливість як альтернативу Китаю в той час, як пандемія коронавірусу та санкції США поставили під загрозу становище КНР як "головну фабрику світу".

Партнери Apple почали виробляти iPhone в Індії в 2017 році, рік у рік нарощуючи виробничі потужності в країні. Їм це вигідно, тому що індійський уряд запропонував фінансові стимули для виробництва технологічних продуктів у межах своєї програми "Зроби в Індії". Крім того, країна з населенням 1,4 млрд осіб є перспективним споживчим ринком.

Однією з проблем для нарощування виробництва в Індії є секретність: Apple робить все можливе, щоб зберегти конфіденційність інформації про нові продукти, а запровадження звичного суворого контролю в іншій країні може виявитися скрутним.

Нагадаємо, американська компанія Apple планує презентацію нових продуктів 7 вересня, зокрема, буде представлено нову лінійку смартфонів iPhone 14.

7 серпня стало відомо, що вихід iPhone 14 можуть відкласти через ситуацію на Тайвані. Після візиту Ненсі Пелосі на острів керівна партія Китаю заборонила згадувати назву Тайваню у деяких документах. У зв'язку з цим партія вже готової електроніки для Apple із маркуванням Тайваню не зможе покинути межі острова.