Apple представить нову лінійку iPhone 14 і запустить продаж у вересні

За інформацією журналістів, Apple також анонсує старт продажів кількох нових комп'ютерів Mac, недорогих і дорогих iPad та 3 моделі Apple Watch.

Американська компанія Apple планує презентацію нових продуктів 7 вересня і представить нову лінійку смартфонів iPhone 14. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Apple також анонсує декілька нових моделей Mac, iPad та Apple Watch. У виданні зазначають, що технологічний гігант зазвичай завозить нові iPhone до магазинів приблизно через півтора тижні після їх презентації. Як очікується, так буде й цього року. Деяким співробітникам роздрібних магазинів було наказано підготуватися до масового продажу новинок 16 вересня.

Якими будуть нові iPhone 14

Стандартний iPhone 14 буде схожий на iPhone 13, проте компанія Apple змінить його розмір із 5,4 дюймів до 6,7 дюймів. У цій моделі буде збережено чіп від попередньої лінійки — A15.

В iPhone 14 Pro найбільші зміни торкнуться камери, яка для споживачів здаватиметься трохи більше. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну камеру, а також 12-мегапіксельні надширококутні телеоб'єктиви. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи. В iPhone 14 Pro буде додано швидший чіп. Крім того, Apple замінить виріз для фронтальної камери, що дасть користувачам трохи більше місця на екрані.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що вихід iPhone 14 можуть відкласти через ситуацію на Тайвані. Після візиту Ненсі Пелосі на острів керівна партія Китаю заборонила згадувати назву Тайваню у деяких документах. У зв'язку з цим партія вже готової електроніки для Apple із маркуванням Тайваню не зможе покинути межі острова.

Раніше Фокус писав, що смартфон iPhone 14 Pro може мати стандартний роз'єм USB-C замість Lightning. Крім того, інсайдер MauriQHD повідомляв Apple планує відмовитися від екранного вирізу у нових версіях iPhone.