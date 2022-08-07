Вихід iPhone 14 можуть відкласти. Причина — "зроблено в Тайвані"

Через візит Ненсі Пелосі в Тайвань керівна партія Китаю заборонила згадувати назву острова в деяких документах. У зв'язку з цим партія вже готової електроніки для Apple із маркуванням Тайваню не зможе покинути межі острова.

Компанія Apple може перенести випуск нового iPhone 14 через нещодавній візит американської конгресвумен Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє GSMArena.

Нова модель iPhone ризикує вийти із запізненням через те, що Комуністична партія Китаю через "Тайванську кризу" заборонила згадки Тайваню або Китайської Республіки (яку КНР не визнає) у відвантажувальних документах.

Однак частина електроніки для Apple вже має маркування "Зроблено в Тайвані". Через це частина електроніки або все обладнання може бути повернуто Китаєм назад на острів.

До речі, Apple уже розпочала екстрені переговори зі своїми партнерами. Компанія просить прибрати маркування "Зроблено в Тайвані" з усієї партії електроніки.

Що сталося під час візиту Пелосі в Тайвань

Літак спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту Тайбея 2 серпня близько 17:50 за київським часом.

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Китай проти США. Чому візит Ненсі Пелосі в Тайвань — це провокація

Китай, який претендує на острів Тайвань і не визнає його суверенність, вважав візит Пелосі неприпустимим порушенням. У візиті американки в Тайвань КНР побачила політичну підтримку офіційним Вашингтоном прихильників незалежності острова.

Намагаючись не допустити візит Пелосі, Пекін продемонстрував рішучість відповісти на нього військовими засобами.

Відразу після від'їзду Ненсі Пелосі у виданні The Washington Post з'явилася стаття, у якій прогнозується жорстка криза на Тайвані. На думку аналітиків, у яких видання взяло коментарі, ще більше загостряться і відносини з Китаєм.

США та Китай збільшать темп та інтенсивність суперництва, а Тайвань у цій боротьбі "виявиться прямо посередині".

Фокус раніше писав, що смартфон iPhone 14 Pro може отримати стандартний роз'єм USB-C замість "фірмового" Lightning. На стандартний для новинок цінник навряд чи це вплине.

Крім того, стало відомо, що екрани в iPhone 14 можуть суттєво відрізнятися від попередніх версій. На думку Mauri QHD, Apple планує відмовитися від екранного вирізу у 2022 році.