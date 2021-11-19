Власники iPhone 14 Pro можуть отримати роз'єм USB-C – абсолютно безкоштовно

Нещодавно за модифікований iPhone із USB Type C анонімний колекціонер заплатив $86 тис., тепер Apple може оснастити всі свої смартфони з таким портом — на стандартний для новинок цінник це навряд чи вплине.

Майбутній смартфон iPhone 14 Pro може отримати стандартний роз'єм USB-C замість "фірмового" Lightning. Про це пише сайт Mydrivers, за інформацією власних джерел.

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Згідно з повідомленнями, Apple вперше відмовиться від власного роз'єму на користь поширеного USB-C з низки причин. Насамперед, задля підвищення швидкості передачі даних, адже Lightning з'явився в 2012 році і з того часу так і не перевершив USB 2.0.

Наприклад, відеозапис тривалістю одну хвилину у форматі 4K ProRes займає 6 ГБ пам'яті, а ролик на 2 години — 720 ГБ. При підключенні через порт Lightning iPhone передаватиме такий обсяг на комп'ютер 3 год 45 хв., тоді як USB справляється за 2 хв. 38 с. Нова модель орієнтована більш затребувану аудиторію, тому висока швидкість дуже важлива.

Влада США та Європейського Союзу працює над впровадженням єдиного інтерфейсу зарядки. Зваживши на нові нормативи, Apple вже оснастила iPad Pro роз'ємом USB-C. Рано чи пізно компанія має перекласти на цю технологію та смартфони. А ще відмова від Lightning зменшить виробництво кабелів та інших аксесуарів, що зменшить шкідливий вплив промисловості на навколишнє середовище.

Раніше на аукціоні eBay продали перший у світі iPhone з роз'ємом USB-C, остаточна вартість лота склала $86 тис. Американський студент Кен Піллонель модифікував смартфон моделі X, приробивши до нього відповідні деталі, а також розмістив на GitHub. Помітивши велику цікавість до своєї роботи, він вирішив виставити пристрій на продаж. Користувачі eBay брали активну участь в аукціоні, один із них навіть запропонував $100 тис., проте пізніше відкликав ставку.

Варто зазначити, що інженер за умов продажу зажадав, щоб новий власник не використовував смартфон за прямим призначенням і в жодному разі не оновлював операційну систему. Таким чином, iPhone X c USB-С є лише предметом колекціонування.

Нещодавно стало відомо, що Apple дозволить споживачам ремонтувати iPhone самостійно або в несертифікованих майстрів. У межах нової програми компанія планує надати посібники з обслуговування та продавати деталі через свій офіційний магазин.