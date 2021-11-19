Владельцы iPhone 14 Pro могут получить разъем USB-C - абсолютно бесплатно

Недавно за модифицированный iPhone с USB Type C анонимный коллекционер заплатил $86 тыс., теперь же Apple может оснастить все свои смартфоны с таким портом — на стандартный для новинок ценник это вряд ли повлияет.

Будущий смартфон iPhone 14 Pro может получить стандартный разъем USB-C вместо "фирменного" Lightning. Об этом пишет сайт Mydrivers по информации собственных источников.

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Согласно сообщениям, Apple впервые откажется от собственного разъема в пользу широко распространенного USB-C по ряду причин. В первую очередь, ради повышения скорости передачи данных, ведь Lightning появился в 2012 году с тех пор так и не превзошел USB 2.0.

К примеру, видеозапись длительностью в одну минуту в формате 4K ProRes занимает 6 ГБ памяти, а ролик на 2 часа — 720 ГБ. При подключении через порт Lightning iPhone будет передавать такой объем на компьютер 3 ч 45 мин., тогда как USB справляется за 2 мин. 38 с. Новая модель ориентирована на более востребованную аудиторию, поэтому высокая скорость очень важна.

Власти США и Европейского Союза работают над внедрением единого интерфейса зарядки. Приняв во внимание новые нормативы, Apple уже оснастила iPad Pro разъемом USB-C. Рано или поздно компания должна перевести на эту технологию и смартфоны. А еще отказ от Lightning уменьшит производство кабелей и других аксессуаров, что снизит вредное влияние промышленности на окружающую среду.

Ранее на аукционе eBay продали первый в мире iPhone с разъемом USB-C, окончательная стоимость лота составила $86 тыс. Американской студент Кен Пиллонель модифицировал смартфон модели X, приделав к нему соответствующие детали, а также разместил ПО на GitHub. Заметив большой интерес к своей работе, он решил выставить устройство на продажу. Пользователи eBay активно участвовали в аукционе, один из них даже предложил $100 тыс., однако позже отозвал ставу.

Стоит отметить, что инженер в условиях продажи потребовал, чтобы новый владелец не использовал смартфон по прямому назначению и ни в коем случае не обновлял операционную систему. Таким образом iPhone X c USB-С является лишь предметом коллекционирования.

Недавно стало известно, что Apple разрешит потребителям ремонтировать iPhone самостоятельно или у несертифицированных мастеров. В рамках новой программы компания планирует предоставить руководства по обслуживанию и продавать детали через свой официальный магазин.