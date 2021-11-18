Do It Yourself: Apple научит пользователей ремонтировать iPhone самостоятельно

Компания предоставит руководство по ремонту и начинает открыто продавать запчасти.

Apple запускает новую программу, которая позволит владельцам самостоятельно ремонтировать iPhone при помощи фирменных деталей. Об этом компания накануне объявила в официальном блоге.

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Программа самостоятельной починки смартфонов стартует в США в начале 2022 года, а несколько месяцев спустя станет доступна и жителям других стран. Она коснется ремонта iPhone 12 и iPhone 13, а также новых компьютеров Mac на базе процессоров M1.

Во время первой фазы Apple обещает рассказать, как заменять поврежденные камеры, дисплеи и аккумуляторы — со временем подоспеют и другие комплектующие. Производитель выпустит специальное руководство по ремонту, а также начнет продавать более 200 типов запчастей и инструментов в новом Интернет-магазине через авторизованных поставщиков (цены пока не раскрываются). Кроме того, компания предложит кредит потребителям, которые сдадут сломанные детали на переработку.

В своем блоге Apple подчеркнула, что отремонтировать сломанные iPhone смогут лишь "отдельные технические специалисты" с опытом работы с электронными устройствами. Она намекнула, что несведущим людям лучше обратиться в сертифицированные центры.

"За последние 3 года Apple удвоила количество сервисных центров с доступом к оригинальным запчастям, инструментам и обучению, и теперь мы предоставляем возможность для тех, кто хочет выполнить ремонт самостоятельно", — рассказал главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.

Как предполагает портал Engadget, такие нововведения могут быть связаны с давлением правительства США. Недавно администрация президента Джо Байдена, Федеральная торговая комиссия и власти нескольких штатов выступили за обеспечение права потребителей на ремонт устройств и предложили меры, которые могут заставить производителей разрешить самостоятельное обслуживание техники. Новая программа Apple может стать выходом из ситуации, однако неясно, будет ли стоимость деталей достаточно выгодной для отказа от услуг сервисных центров.

"Сделать сервисные руководства доступными для потребителей — это как раз то, что нужно делать Apple. Все должны знать, как поменять батарею или починить треснувший экран. Доступ к служебной информации о продуктах — одно из основных прав человека", — заявил в комментарии Engadget Кайл Винс из проекта iFixit, предоставляющего бесплатные инструкции по ремонту.

Motherboard напоминает, что с самого появления iPhone Apple боролась с ремонтом "на стороне". Многие годы компания разрешала ремонтировать iPhone только авторизованным компаниям, что создало огромный серый рынок запчастей и побудило потребителей создавать руководства по починке своими руками, которые распространялись на таких сайтах, как iFixit. Тем временем Apple подавала в суд на неавторизованные ремонтные компании, обвиняя их в использовании "нелегальных" запчастей.

"Мы не знаем, смогут ли независимые поставщики услуг по ремонту покупать запчасти и информацию об услугах. Мы не знаем, будут ли иметь смысл ценообразование для потребителей и смогут ли потребители использовать запчасти сторонних производителей по конкурентоспособным ценам", — прокомментировала правозащитная группа Repair.

Ранее первый в мире iPhone с разъемом USB-C продали на eBay за $86 тыс. Энтузиаст Кен Пиллонель самостоятельно установил порт в модель X и добился его работоспособности, а затем выставил на аукцион за символическую цену в $1.

Мы также сообщали о том, что компания проводила специальные инструктажи, в ходе которых ремонтникам объясняли, как заставить клиентов платить больше за починку сломанных гаджетов.