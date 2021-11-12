Первый в мире iPhone с USB-C продан на аукционе eBay за $86 тыс. (фото, видео)

Ранее за смартфон предлагали $100 тыс., но потом отозвали эту ставку.

Модифицированный iPhone X с портом USB-C был официально продан на eBay за $86 001, что намного дороже самой последней модели iPhone. Об этом рассказывает издание interestingengineering.com.

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Единственный в своем роде телефон стал результатом кропотливого труда студента и блогера Кена Пиллонеля. Молодой человек поделился своими достижениями, опубликовав процесс модификации телефона на своем канале YouTube, а технические подробности — на GitHub.

Кроме того, что Кен получил огромный отклик от подписчиков и внимание прессы, он доказал, что гений инженерной мысли высоко ценится в буквальном смысле слова, выставив уникальное изделие на аукцион на eBay и назначив цену в $1, но в итоге выручив куда большую сумму.

Ранее Фокус писал о том, что на аукционе ставки делались весьма активно и дошли до $100 тыс., но позже эта ставка была отозвана. На момент закрытия аукциона максимальная ставка составляла $86 001. Отметим, что Пиллонель установил строгие правила продажи, которые включали отказ от использования смартфона в обычных целях или предоставление каких-либо гарантий касательно его работоспособности, если новый владелец вдруг решит обновить его до более новой версии. Иными словами, инженер предложил расценивать аппарат только как предмет коллекционирования.

[ + – ] Модифицированный iPhone X с портом USB-C Фото: kenp.io

"Цена предложения может показаться слишком высокой, однако она является показателем того, насколько люди заинтересованы в версии популярного телефона с USB-C. Apple уже перевела много своих продуктов с порта Lightning на USB-C, однако iPhone пока переоборудовать не спешит", — пишет СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что Кен Пиллонель переделал смартфон от Apple таким образом, чтобы его можно было заряжать от стандартного USB-кабеля.