Первый в мире iPhone с USB-C продан на аукционе eBay за $86 тыс. (фото, видео)
Ранее за смартфон предлагали $100 тыс., но потом отозвали эту ставку.
Модифицированный iPhone X с портом USB-C был официально продан на eBay за $86 001, что намного дороже самой последней модели iPhone. Об этом рассказывает издание interestingengineering.com.
Единственный в своем роде телефон стал результатом кропотливого труда студента и блогера Кена Пиллонеля. Молодой человек поделился своими достижениями, опубликовав процесс модификации телефона на своем канале YouTube, а технические подробности — на GitHub.
Кроме того, что Кен получил огромный отклик от подписчиков и внимание прессы, он доказал, что гений инженерной мысли высоко ценится в буквальном смысле слова, выставив уникальное изделие на аукцион на eBay и назначив цену в $1, но в итоге выручив куда большую сумму.
Ранее Фокус писал о том, что на аукционе ставки делались весьма активно и дошли до $100 тыс., но позже эта ставка была отозвана. На момент закрытия аукциона максимальная ставка составляла $86 001. Отметим, что Пиллонель установил строгие правила продажи, которые включали отказ от использования смартфона в обычных целях или предоставление каких-либо гарантий касательно его работоспособности, если новый владелец вдруг решит обновить его до более новой версии. Иными словами, инженер предложил расценивать аппарат только как предмет коллекционирования.
"Цена предложения может показаться слишком высокой, однако она является показателем того, насколько люди заинтересованы в версии популярного телефона с USB-C. Apple уже перевела много своих продуктов с порта Lightning на USB-C, однако iPhone пока переоборудовать не спешит", — пишет СМИ.
Ранее мы сообщали о том, что Кен Пиллонель переделал смартфон от Apple таким образом, чтобы его можно было заряжать от стандартного USB-кабеля.