Перший у світі iPhone з USB-C продано на аукціоні eBay за $86 тис. (фото, відео)
Раніше за смартфон пропонували $100 тис., але потім відкликали цю ставку.
Модифікований iPhone X з портом USB-C був офіційно проданий на eBay за $86 001, що набагато дорожче за останню модель iPhone. Про це розповідає видання interestingengineering.com.
Єдиний у своєму роді телефон став результатом кропіткої праці студента та блогера Кена Піллонеля. Молодий чоловік поділився своїми здобутками, опублікувавши процес модифікації телефону на своєму каналі в YouTube, а технічні подробиці – на GitHub.
Крім того, що Кен отримав величезний відгук від підписників і увагу преси, він довів, що геній інженерної думки високо цінується буквально, виставивши унікальний виріб на аукціон на eBay і призначивши ціну в $1, але в результаті виручивши куди більшу суму.
Раніше Фокус писав про те, що на аукціоні ставки робилися дуже активно і сягнули $100 тис., але пізніше ця ставка була відкликана. На момент закриття аукціону максимальна ставка становила $86 001. Зазначимо, що Піллонель встановив суворі правила продажу, які включали відмову від використання смартфона у звичайних цілях або надання будь-яких гарантій щодо його працездатності, якщо новий власник раптом вирішить оновити його до нової версії. Іншими словами, інженер запропонував розцінювати апарат тільки як предмет колекціонування.
"Ціна пропозиції може здатися надто високою, проте вона є показником того, наскільки люди зацікавлені у версії популярного телефону з USB-C. Apple вже перевела багато своїх продуктів з порту Lightning на USB-C, проте iPhone поки що переобладнати не поспішає", — пише ЗМІ.
Раніше ми повідомляли, що Кен Піллонель переробив смартфон від Apple таким чином, щоб його можна було заряджати від стандартного USB-кабелю.