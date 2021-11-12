Перший у світі iPhone з USB-C продано на аукціоні eBay за $86 тис. (фото, відео)

Раніше за смартфон пропонували $100 тис., але потім відкликали цю ставку.

Модифікований iPhone X з портом USB-C був офіційно проданий на eBay за $86 001, що набагато дорожче за останню модель iPhone. Про це розповідає видання interestingengineering.com.

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Єдиний у своєму роді телефон став результатом кропіткої праці студента та блогера Кена Піллонеля. Молодий чоловік поділився своїми здобутками, опублікувавши процес модифікації телефону на своєму каналі в YouTube, а технічні подробиці – на GitHub.

Крім того, що Кен отримав величезний відгук від підписників і увагу преси, він довів, що геній інженерної думки високо цінується буквально, виставивши унікальний виріб на аукціон на eBay і призначивши ціну в $1, але в результаті виручивши куди більшу суму.

Раніше Фокус писав про те, що на аукціоні ставки робилися дуже активно і сягнули $100 тис., але пізніше ця ставка була відкликана. На момент закриття аукціону максимальна ставка становила $86 001. Зазначимо, що Піллонель встановив суворі правила продажу, які включали відмову від використання смартфона у звичайних цілях або надання будь-яких гарантій щодо його працездатності, якщо новий власник раптом вирішить оновити його до нової версії. Іншими словами, інженер запропонував розцінювати апарат тільки як предмет колекціонування.

[ + – ] Модифікований iPhone X з портом USB-C Фото: kenp.io

"Ціна пропозиції може здатися надто високою, проте вона є показником того, наскільки люди зацікавлені у версії популярного телефону з USB-C. Apple вже перевела багато своїх продуктів з порту Lightning на USB-C, проте iPhone поки що переобладнати не поспішає", — пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що Кен Піллонель переробив смартфон від Apple таким чином, щоб його можна було заряджати від стандартного USB-кабелю.