Студент оснастив iPhone стандартним роз'ємом USB-C і тепер продає гаджет за $100 тис.

Початкова ціна була $1. Але за кілька днів ціна нестандартного телефону збільшилася на 100 тис. відсотків.

Студент інженерного факультету Кен Піллонель модифікував iPhone за допомогою спеціального порту USB-C. Тепер його інженерний витвір продається на eBay, повідомляє vice.com.

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Як повідомив хлопець, він просто хотів, щоб його iPhone X можна було підключати та заряджати за допомогою стандартного кабелю USB Type-C. Про це він написав і у своєму блозі.

"Всі гаджети, які я маю, працюють через USB Type-C, тому було б непогано модифікувати й iPhone. У вас є один зарядний пристрій і один кабель для зарядки всієї мобільної техніки".

Коли Кен узявся втілювати ідею, зіткнувся з деякими труднощами. Зокрема йому довелося перепроектувати пропрієтарну плату роз'єму C94 від Apple, щоб телефон запрацював. І якби в нього не було досвіду паяння, він навряд чи впорався б із завданням самостійно. Але в нього все вийшло, і в результаті він отримав iPhone, який може заряджатися та передавати дані через USB-C.

Потім Кен виставив телефон на eBay, де його поточна ставка становить $100 100. Початкова ціна була $1. Менш ніж за 5 днів 44 учасники аукціону збільшили вартість нестандартного телефону на понад 100 тис. відсотків.

"Нікому не подобається фірмовий кабель для зарядки Lighting від Apple. USB-C вже давно використовується як стандартний кабель для зарядки пристроїв від будь-яких виробників, але Apple відмовляється переходити до цього стандарту. У всіх нас удома є ящик, заповнений непотрібними кабелями, які, як нам здається, одного разу можуть знадобитися. Apple робить свій "внесок" — і кабелів стає все більше, компанія буквально змушує всіх купувати її зарядний пристрій, але цей стан речей може змінитися", — пише видання.

У вересні 2021 року Європейський Союз проголосував за новий законопроект, який зобов'яже виробників створити універсальний зарядний пристрій. Apple виступила проти, заявивши, що таке регулювання "пригнічує інновації", проте останні моделі iPad заряджаються через USB-C замість Lightning, і деякі експерти вважають, що смартфони теж переобладнують під USB-C.

Якщо Піллонелю вдасться продати гаджет, виручені кошти будуть витрачені на "придбання спеціального обладнання для реалізації амбітніших проектів".

Раніше ми повідомляли про те, що хакери без особливих труднощів зламали iPhone, який був названий розробниками "найзахищенішим телефоном".