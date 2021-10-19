Хакери за одну секунду зламали iPhone 13 Pro на iOS 15 і отримали $330 тисяч

Щоб перехопити управління, зловмисникам потрібно використовувати відразу декілька вразливостей, проте в підсумку жертві досить просто клікнути на посилання.

16 жовтня хакерам вдалося за одну секунду віддалено зламати смартфон iPhone 13 Pro від Apple і перехопити над ним контроль. Про це пише портал MyDrivers.

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У межах Міжнародних змагань з кібербезпеки "Кубок Тяньфу" в місті Ченду трьом учасникам вдалося зламати операційну систему iOS15, а найшвидшою виявилася група Pangu Lab. Вони отримали найвищі повноваження, які дозволяють отримувати інформацію зі смартфона або повністю видалити будь-які дані. За даними сайту IDB, за таке досягнення хакерам виплатили приз у розмірі $330 тисяч.

Група зробила комбіновану кібератаку, націлену на кілька системних вразливостей, проте жертві потрібно було всього лише клікнути на посилання, щоб передати управління потенційним зловмисникам — процес стався миттєво. Зазначається, що експлойти містяться в ядрі iOS і фірмовому браузері Safari. Будучи учасниками публічних змагань і "білими" хакерами, Pangu Lab навряд чи оприлюднить свій метод злому iPhone 13, проте їхній успіх демонструє проблеми з безпекою техніки Apple.

Гран-прі змагань отримали фахівці китайської компанії з кібербезпеки Kunlun Lab, яким виплатили третину від усього призового фонду — $654,5 тис. Крім iOS, учасники зламали операційну систему Windows 10, Ubuntu, а також популярний браузер Chrome. Варто зазначити, що "білим" хакерам вперше вдалося знайти уразливість для віддаленого виконання коду в Chrome.

У кінці вересня Apple випустила останню версію iOS 15. Експерти попередили про недоліки в системі безпеки системи і порекомендували не поспішати з її установкою.

Писали також, що інженери визначили реальну вартість iPhone 13 Pro. Згідно з підрахунками, збірка смартфона обходиться в $570, тоді як Apple продає його майже у два рази дорожче — за $999. Передбачається, що ціна порівняно з торішнім iPhone 12 Pro зросла через подорожчання деталей і впровадження більш потужного процесора власного виробництва бренду.

Писали також, що Iphone 13 вперше офіційно ввезли в Україну. Усього з-за кордону доставили понад 8 тисяч пристроїв на загальну суму понад $7,5 млн.