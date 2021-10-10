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Iphone 13 вперше офіційно ввезли в Україну (фото)

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Iphone 13, Apple
Фото: Apple | Понад 8 тис. смартфонів прибули офіційно в Україну

Понад 8 тисяч смартфонів нової лінійки прибули до аеропорту "Бориспіль"

В аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції Apple, серед якої — смартфони Iphone 13. Про це повідомила Державна митна служба.

Всього в Україну прибуло понад 8 тис. одиниць гаджетів із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів. Працівники митниці вже почали оформлення товару.

iPhone 13, Apple
В Україну офіційно завезли iPhone 13
iPhone 13, Apple
До "Борисполя" прибула партія продукції Apple

Відомо, що тільки за останні два тижні після презентації нового смартфона Apple в Україну намагалися незаконно ввезти Iphone 13 на суму понад два мільйони гривень.

У прес-службі нагадують, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні, а президент Володимир Зеленський у вересні провів зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком.

Також Фокус писав про ціни на Iphone 13 в Україні, які спрогнозувала компанія АЛЛО.