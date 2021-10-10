Iphone 13 впервые официально ввезли в Украину (фото)

Более 8 тысяч смартфонов новой линейки прибыли в аэропорт "Борисполь"

В аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции Apple, среди которой — смартфоны Iphone 13. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

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Всего в Украину прибыло более 8 тыс. единиц гаджетов с заявленной стоимостью более 7,5 млн долларов. Работники таможни уже начали оформление товара.

[ + – ] В Украину официально завезли iPhone 13

[ + – ] В "Борисполь" прибыла партия продукции Apple

Известно, что только за последние две недели после презентации нового смартфона Apple в Украину пытались незаконно ввезти Iphone 13 на сумму более двух миллионов гривен.

В пресс-службе напоминают, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине, а президент Владимир Зеленский в сентябре провел встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком.

Также Фокус писал о ценах на Iphone 13 в Украине, которые спрогнозировала компания АЛЛО.