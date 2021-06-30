Apple открыла официальный офис в Украине: что изменится для клиентов

Корпорация начала самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех устройств собственного производства.

Американская корпорация Apple открыла официальный офис в Украине для борьбы с "серым" импортом.

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Об этом сообщает издание UBR.

По данным журналистов, после открытия представительства на украинском рынке изменились условия работы для местных партнеров американской корпорации.

Теперь Apple будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех устройств собственного производства, что позволит бороться с "серым" импортом. СМИ утверждают, что теперь никто из крупных партнеров в Украине больше не сможет провозить неофициально часть серого товара.

До открытия официального офиса большие торговые сети имели право на ввоз определенных объемов продукции Apple, а для расчетов с корпорации они взаимодействовали с дистрибьютором, компанией "Асбис". Помимо этого, теперь корпорация будет контролировать качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров на территории Украины, и для этого уже открылись вакансии региональных лидеров сообществ промоутеров.

Служба поддержки Apple теперь также доступна для клиентов на украинском языке. Но источники предупреждают, что пока не стоит ожидать от корпорации открытия в Украине фирменной ритейл-сети.

"Да, компания Apple будет самостоятельно завозить и растаможивать свою продукцию", – подтвердил в комментарии журналистам гендиректор "Асбис-Украина" Виталий Мельниченко и добавил, что его компания продолжит заниматься продукцией Apple на территории Украины.

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