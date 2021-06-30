Apple відкрила офіційний офіс в Україні: що зміниться для клієнтів

Корпорація почала самостійно займатися ввезенням і розмитненням усіх пристроїв власного виробництва.

Американська корпорація Apple відкрила офіційний офіс в Україні для боротьби із "сірим" імпортом, повідомляє видання UBR.

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За даними журналістів, після відкриття представництва на українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації.

Тепер Apple буде самостійно займатися ввезенням і розмитненням усіх пристроїв власного виробництва, що дозволить боротися із "сірим" імпортом. ЗМІ стверджують, що тепер ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити неофіційно частину сірого товару.

До відкриття офіційного офісу великі торгові мережі мали право на ввезення певних обсягів продукції Apple, а для розрахунків із корпорації вони взаємодіяли з дистрибʼютором, компанією "Асбіс". Крім цього, тепер корпорація контролюватиме якість надаваних консультацій в магазинах офіційних реселерів на території України, і для цього вже відкрилися вакансії регіональних лідерів спільнот промоутерів.

Служба підтримки Apple тепер також доступна для клієнтів українською мовою. Але джерела попереджають, що поки не варто очікувати від корпорації відкриття в Україні фірмової ритейл-мережі.

"Так, компанія Apple буде самостійно завозити і розмитнювати свою продукцію", — підтвердив у коментарі журналістам гендиректор "Асбіс-Україна" Віталій Мельниченко та додав, що його компанія продовжить займатися продукцією Apple на території України.

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Також Фокус розповідав, що Apple припинила виробництво iPhone 12 Mini. Його користувачі не оцінили скромні можливості маленького iPhone, через що Apple згорнула виробництво iPhone 12 Mini.