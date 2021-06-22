Маленький невдаха: Apple припинила виробництво iPhone 12 Mini, — ЗМІ

Його користувачі не оцінили скромні можливості маленького iPhone, що продавався за нескромною ціною.

Серія iPhone 12 була досить успішною, але це не означає, що всі пристрої в лінійці були такими. У результаті компанія-виробник мовчки згорнула виробництво iPhone 12 Mini.

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Про це повідомляє видання androidauthority.com, посилаючись на новий звіт тайванської дослідницької компанії TrendForce.

Аналітики TrendForce заявляють, що показники продажів Mini, порівняно з іншими моделями в лінійці, "були невтішними". У результаті Apple вирішила припинити випускати телефони цієї моделі, щоб стимулювати продажі трьох домінувальних — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max.

Зручний, на перший погляд, 5,4-дюймовий апарат не сподобався користувачам через відсутність функції швидкої зарядки, слабкий акумулятор, скромну камеру і дисплей з недостатньо високою частотою оновлення. Та й цінник кусається — в Україні маленький айфон продавався за ціною від 26 тис. грн. Його Android-конкуренти — 6,1-дюймовий Sony Xperia 5 II і 5,9-дюймовий Asus Zenfone 8, — коштують трохи дешевше: 22 тис. грн і 25 тис. грн, відповідно. Однак, обидва вони значно більші, ніж 5,4-дюймовий Mini.

У TrendForce припускають, що, за чутками, на лінійку iPhone 12S у кінці року чекає оптимізація. Однак, немає ніяких вказівок на те, що модель Mini торкнуться ці плани. Також незрозуміло, чи планується до випуску iPhone 13 Mini. Навряд чи. Тому що, як показала практика, користувачі віддають перевагу смартфонам побільше.

Але плюс у тому, що з часом ця міні-модель може стати колекційною. Нагадаємо її характеристики:

5,4-дюймовий дисплей,

стандартна і ширококутова камери (обидві — 12 Мп),

процесор Apple A14,

4 Гб оперативної пам'яті,

64 Гб вбудованої пам'яті,

підтримка 5G.

Наразі в Україні купити iPhone 12 модифікації "міні" можна за 22 — 26 тис. грн.

Раніше ми повідомляли про те, що iPhone 12 визнаний найбільш продаваним смартфоном у світі. Згідно з даними Counterpoint Technology Market Research, у першому кварталі Apple продемонструвала найкращі показники продажів, як за обсягом, так і за вартістю.