Маленький неудачник: Apple прекратила производство iPhone 12 Mini, - СМИ

Пользователи не оценили скромные возможности маленького iPhone, продававшегося по нескромной цене.

Серия iPhone 12 была довольно успешной, но это не значит, что все устройства в линейке были таковыми. В итоге компания-производитель молча свернула производство iPhone 12 Mini.

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Об этом сообщает издание androidauthority.com, ссылаясь на новый отчет тайваньской исследовательской компании TrendForce.

Аналитики TrendForce заявляют, что показатели продаж Mini, по сравнению с другими моделями» в линейке, "были неутешительными". В результате Apple решила прекратить выпускать телефоны этой модели, чтобы стимулировать продажи трех доминирующих — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max.

Удобный, на первый взгляд, 5,4-дюймовый аппарат не понравился пользователям из-за отсутствия функции быстрой зарядки, слабого аккумулятора, скромных камер и дисплея с недостаточно высокой частотой обновления. Да и ценник кусается — в Украине маленький айфон продавался по цене от 26 тыс. грн. Его Android-конкуренты — 6,1-дюймовый Sony Xperia 5 II и 5,9-дюймовый Asus Zenfone 8, — стоят несколько дешевле: 22 тыс. грн и 25 тыс. грн, соответственно. Однако оба они значительно больше, чем 5,4-дюймовый Mini.

В TrendForce предполагают, что, по слухам, линейку iPhone 12S в конце года ожидает оптимизация. Однако нет никаких указаний на то, что модель Mini затронут эти планы. Также неясно, планируется ли к выпуску iPhone 13 Mini. Вряд ли. Потому что, как показала практика, юзеры предпочитают смартфоны побольше.

Но плюс в том, что со временем эта мини-модель может стать коллекционной. Напомним ее характеристики:

5,4-дюймовым дисплей,

стандартная и широкоугольная камеры (обе — 12 Мп),

процессор Apple A14,

4 Гб оперативной памяти,

64 Гб встроенной памяти,

поддержка 5G.

Сейчас в Украине купить iPhone 12 модификации "мини" можно за 22 — 26 тыс. грн.

Ранее мы сообщали о том, что iPhone 12 признан самым продаваемым смартфоном в мире. Согласно данным Counterpoint Technology Market Research, в первом квартале Apple продемонстрировала лучшие показатели продаж, как по объему, так и по стоимости.