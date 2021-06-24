Apple випустить найдешевший iPhone за всю історію — SE 2022

Аналітик Мін-Чі Куо стверджує, що апарат коштуватиме менше 900 доларів.

Apple планує випустити оновлену версію смартфона серії SE в першій половині наступного року.

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Таку інформацію озвучив аналітик Apple Мінг-Чі Куо, пише інформаційний ресурс Mac Rumors.

Повідомляється, що дизайн нового iPhone SE буде приблизно таким же, як і в наявного SE, створеного за зразком iPhone 8. Новинка 2022 року випуску підтримуватиме 5G і самостійно вмикатиме поновлення процесора.

Компанія планує позиціонувати пристрій як "найдешевший iPhone 5G за всю історію".

[ + – ] Рендер iPhone SE нового покоління Фото: Скриншот

Також Куо повідомив, що Apple продаватиме iPhone із 6,7-дюймовим екраном менш ніж за 900 доларів у 2022 році. Він прогнозує, що лінійка iPhone 2022 року враховуватиме телефони із 6,1 і 6,7-дюймовими екранами (тих же розмірів, що й нинішні iPhone 12 Pro і 12 Pro Max, відповідно). А ось моделі iPhone Mini з 5,4-дюймовим екраном не буде, тому що Mini зняли з виробництва через низький рівень продажу.

Також ми писали, що Apple, можливо, дозволить розплачуватися за свою продукцію криптовалютою.

Фокус повідомляв про те, що iPhone 12 був визнаний найбільш продаваним смартфоном у світі.