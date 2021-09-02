"Возможно все!": Зеленский встретился с гендиректором Apple и похвастался успехами Украины

Выступая в Стэнфордском университете Зеленский пригласил иностранных гостей в Украину, чтобы они своими глазами увидели последние достижения нашей страны.

Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете США.

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По его словам, главное кредо современной Украины — "возможно все", и в качестве примера президент привел себя.

"Мог ли я когда-нибудь, простой парень из простой профессорской семьи, из обычного промышленного города на Востоке Украины, представить себе, что я буду выступать тут? Однако все возможно. Правда, как минимум, нужно было стать президентом Украины. О чем говорит тот факт, что президентом стал парень из простой семьи? Правильно, возможно все! Это не только мое кредо, это и символ нашей современной Украины, о которой я хочу рассказать", — подчеркнул Владимир Зеленский, выступая перед гостями.

[ + – ] Встреча Зеленского с Тимом Куком

Глава государства напомнил, что украинцы часто доказывали человечеству, что возможно все, создавая первый вертолет, первый искусственный спутник Земли и мессенджер WhasApp. В данный момент, по словам Зеленского, Украина продолжает строить самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот в условиях военной агрессии РФ.

"Украина строит демократическое, свободное, открытое государство. Создает антикоррупционную систему, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику, максимально упрощает ведения бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на добычу ресурсов, внедряет корпоративное управление и запускает впервые за годы независимости рынок земли", — продолжил Зеленский, перечисляя успехи Украины.

Президент также отметил, что Украина стала первой страной в мире, внедрившей цифровой паспорт. Подытоживая, Владимир Зеленский назвал главную цель Украины на ближайшее время — 100% государственных услуг в режиме онлайн и чтобы граждане могли голосовать через интернет.

"Мы возвращаем своих людей. Для нас очень важно вернуть Крым и Донбасс. Мы будем независимой, сильной, успешной страной и лидером Европы. Почему я уверен в этом? Не потому что все возможно. А потому что возможно все! Я приглашаю вас в Украину, чтобы своими глазами убедиться в этом", — резюмировал глава государства в своей выступлении.

[ + – ] Выступление Зеленского в Стэнфордском университете

После выступления глава государства Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. По его словам, американская корпорация своим примером вдохновляет всех последователей цифровизации.

"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", — написал президент в своем Twitter-аккаунте.

[ + – ] Встреча Зеленского с Тимом Куком

Ранее Фокус подвел первые итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая проходила вчера в Вашингтоне.

Также Фокус сообщал о выступлении Владимира Зеленского в Мемориальном музее Холокоста. Президент Украины рассказал историю своей семьи, которая пострадала от рук нацистских оккупантов во времена Второй мировой войны.