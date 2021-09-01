"Внук стал президентом": Зеленский рассказал историю своей семьи, пострадавшей во Второй мировой войне

Президент также напомнил, что наши граждане спасали евреев от зверств нацистов, поэтому "идеология расизма и нетерпимости не имеет шансов в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в США посетил Мемориальный музей Холокоста. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Выступая в Мемориальном музее, Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября — особенная дата для Европы. 82 года назад началась Вторая мировая война, имевшая жуткие последствия.

"Нацизм. 82 года назад он попытался поработить человечество и захватить мир. Он имеет много синонимов. Смерть. Голод. Плен. Сожженные города. Сожженные деревни. Сожженные люди. Остарбайтеры. Концлагеря. И один из самых жутких синонимов — Холокост. Его жертвами в Европе стали не менее шести миллионов евреев. Среди них — полтора миллиона, то есть каждый четвертый из Украины", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский рассказал высокопоставленным гостям историю своей семьи, которая также столкнулась с жестокостью нацистов во времена Второй мировой войны.

По его словам, в Украине жила семья, а трех из четырех братьев расстреляли немецкие оккупанты, зашедшие на украинскую землю. Четвертый брат был на фронте и прошел всю Вторую мировую войну, сделав свой вклад над победой нацистской Германии.

"У него (четвертого брата — ред.) родился сын. Через 31 год у него родился внук. Через 40 лет его внук стал Президентом Украины. И сейчас он стоит перед вами", — добавил Зеленский под аплодисменты гостей.

Глава государства не сомневается в том, что идеология расизма и нетерпимости не имеет никаких шансов в Украине, и лучшим доказательством это является то, что граждане избрали своим президентом именно Владимира Зеленского.

В своем выступлении Владимир Зеленский напомнил, что 2689 украинцев имеют почетное звание Праведников народов мира за спасение евреев от зверства нацистов.

"По количеству тех, кто спасал евреев ценой собственной жизни, Украина является четвертой страной на планете Земля", — резюмировал глава государства, выступая в Мемориальном музее Холокоста.

[ + – ] Выступление Зеленского в Мемориальном музее Холокоста

Ранее Фокус рассказывал, что в Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена. Президенты сделают короткие заявления для представителей СМИ, после чего продолжат переговоры с участием делегаций и тет-а-тет.

Также Фокус в своей статье объяснял, почему встреча Зеленского и Байдена проходит в неудачное время.