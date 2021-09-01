В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена (видео, фото)

Переговоры президентов пройдут в Овальном кабинете в Белом доме.

В Вашингтоне началась официальная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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Сегодня трансляция встречи президентов США и Украины не будет доступна по просьбе Белого дома. Такую информацию сообщил журналист Радіо Свобода. Президенты сделают короткие заявления для представителей СМИ.

Встреча лидеров Украины и США проходит в Овальном кабинете в Белом доме.

На официальных переговорах Владимир Зеленский планирует поднять тему российской военной агрессии, запуска газопровода "Северный поток-2", а также перспективы совместной обороны и продолжения курса реформ в Украине.

"В Белом доме (Вашингтон) началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также тет-а-тет", — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Обновлено. Джо Байден поприветствовал Владимира Зеленского и отметил, что партнерство между Украиной и США крепчает, и станет еще крепче.

"Украина и США имеют общие ценности, и мы также преданы достижению своей цели относительно Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной", — заявил Джо Байден во время встречи в Белом доме.

[ + – ] Заявление Джо Байдена на встрече с Владимиром Зеленским

Телеканал ДОМ перед встречей опубликовал кадры, на которых видно, как Владимир Зеленский прибыл в Белый дом.

По данным журналистов, в составе украинской делегации будут глава государства, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр энергетики Герман Галущенко и замглавы ОП Андрей Сибига.

[ + – ] Встреча Зеленского с Байденом в Белом доме

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский представил США план трансформации Украины накануне встречи с Джо Байденом. Глава государства в ходе визита в США обнародовал план из 80 проектов, которые нужно реализовать в стране за ближайшие 5-10 лет. Стоимость амбициозных проектов составляет $277 млрд, к реализации которых Владимир Зеленский предложил американцам присоединиться.

Джо Байден, в свою очередь, накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета Украины и ее евроатлантических стремлений. Президент США в своем Twitter написал, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским, в ходе которой Белый дом подтвердит поддержку Вашингтона суверенитета Украины и ее стремлений в евроинтеграции.

Также Фокус в своей статье разбирался, с чем Зеленский вернется из США после долгожданной встречи с Джо Байденом в Вашингтоне.