Как потратить 277 млрд: Зеленский представил в Вашингтоне план трансформации Украины

Президент презентовал план из 80 проектов, которые нужно реализовать в стране за ближайшие 5-10 лет. Американцам предложено присоединиться к ним.

Владимир Зеленский сказал в ходе рабочего визита в США, что "у нас есть четкое видение, какой должна стать страна через пять-десять лет". Говорил он об этом в ходе презентации Плана трансформации Украины в Национальной библиотеке Фреда Смита, сообщил Офис президента.

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Зеленский отметил, что за 30 лет, прошедших с момента восстановления независимости, Украина потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения.

По его словам, несмотря на трудности и угрозы, Украина сейчас является "страной свободы, надежды, движения только вперед и развития".

К реформаторским достижениям Зеленский отнес то, что в стране укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов. "Безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы", – отметил он.

Видение того, какой должна стать Украина через пять-десять лет изложено в документе "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" ("Больше справедливости и возможностей – построение процветающей и стойкой Украины").

Ранее об этом плане не было никаких сообщений.

Зеленский назвал его "амбициозным планом трансформации государства". Суть трансформации – развитие страны как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Документ также назван инструментом для развития стратегического партнерства Украины и США в экономике.

В план включено около 80 проектов на общую сумму 277 млрд долларов. Финансироваться они должны за счет госбюджета, а также программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Отметим, что кроме "большой" трансформации для Украины актуальны и малые планы конкретной трансформации. Например, для угольных городов такие планы планируют реализовать в Краснограде (Львовская область) и Мирнограде (Донецкая область). Об этом в июле сообщил Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов. Проекты в этих городах должны реализовать при поддержке правительства Германии. Всего в Кабмине планируют трансформировать более 60 "угольных" населенных городов в пяти областях.

В феврале вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т. д. Утвержденный правительством перечень проектов должен быть реализован в течение трех лет.

Напомним, спикер Зеленского Сергей Никифоров ранее анонсировал подписание важных документов во время визита украинского президента в США. В Вашингтоне будут подписаны стратегические документы с Департаментом энергетики США, Госдепом, Мировым банком и NASA, но главным должно стать подписание оборонного документа.

1 сентября Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. Фокус пообщался с экспертами и узнал их мнения относительно того, о чем будут говорить президенты, и чем этот визит может стать для Украины.