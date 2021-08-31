У Зеленского анонсировали подписание оборонного соглашения с США (видео)

Перед визитом украинского президента в Вашингтон Байден выделил на оборонные изделия для Украины дополнительные 60 млн долларов.

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире "Украина 24" анонсировал подписания важных документов во время визита украинского президента в США.

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По словам спикера, в Вашингтоне будет подписан стратегический документ с Департаментом энергетики США, Госдепе, Мировым банком и NASA, но главным должно стать подписание оборонного документа между Украиной и Соединенными штатами.

"Будет большое соглашение, я думаю — это ключевой пункт. Это соглашение с Пентагоном и с министром обороны США Ллойдом Остином. О ее деталях мы сможем рассказать, когда она уже будет подписана, пока мы детали держим в секрете", — рассказал Никифоров.

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украина будет не просить, а предлагать на встрече с Байденом.

"Мы хотим сделать вклад в обоюдную безопасность государств энергетической и политической сферы, в частности встреча с Маск и Тимом Куком посвящена также нашим предложениям, а не просьбой. Мы понемногу становимся более субъектным — и это очень хорошо", — рассказал детали Арестович.

Напомним, сегодня, 31 августа Зеленский прилетел в Вашингтон. Сегодня будет встреча с министром обороны Ллойдом Остином. Встреча президентов Украины и США состоится 1 сентября. После нее Зеленский поедет в Калифорнию.

Отметим, что 28 августа Байден выделил Украине дополнительные $60 млн на оборонные изделия.