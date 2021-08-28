"На оборонные изделия": Байден накануне визита Зеленского выделил Украине $60 млн
Всего с начала года Штаты в виде военной помощи выделили украинской стороне 335 млн долларов.
Американский президент Джо Байден выделил на нужды Министерству обороны Украины 60 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также военное образование и обучение для оказания помощи Украине и принятия решений, требуемых в соответствии с данным разделом, для управления таким сокращением", — указано в публикации.
Меморандум был опубликован на сайте вчера, 27 августа. О том, на какие конкретные проекты пойдут средства не указывается.
Напомним, в июне США утвердили военную помощь Украине на 150 млн долларов.
Новый пакет включает в себя противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности эксплуатации и повышения пропускной способности баз ВВС Украины.
Ранее в марте США выделили 125 млн дол. на оснащение украинских бойцов и обеспечение охраны.
Визит Зеленского в США для встречи с Байденом состоится 31 августа. Сам Зеленский заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.