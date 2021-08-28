"На оборонные изделия": Байден накануне визита Зеленского выделил Украине $60 млн

Всего с начала года Штаты в виде военной помощи выделили украинской стороне 335 млн долларов.

Американский президент Джо Байден выделил на нужды Министерству обороны Украины 60 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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"Направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также военное образование и обучение для оказания помощи Украине и принятия решений, требуемых в соответствии с данным разделом, для управления таким сокращением", — указано в публикации.

Меморандум был опубликован на сайте вчера, 27 августа. О том, на какие конкретные проекты пойдут средства не указывается.

Напомним, в июне США утвердили военную помощь Украине на 150 млн долларов.

Новый пакет включает в себя противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности эксплуатации и повышения пропускной способности баз ВВС Украины.

Ранее в марте США выделили 125 млн дол. на оснащение украинских бойцов и обеспечение охраны.

Визит Зеленского в США для встречи с Байденом состоится 31 августа. Сам Зеленский заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной" встречи, которая пройдет в Вашингтоне.