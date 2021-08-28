"На оборонні вироби": Байден напередодні візиту Зеленського виділив Україні $60 млн

Всього з початку року Штати у вигляді військової допомоги виділили українській стороні 335 млн доларів.

Американський президент Джо Байден виділив на потреби Міністерству оборони України 60 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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"Направити виділення коштів на суму до 60 млн доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і навчання для надання допомоги Україні та прийняття рішень, необхідних відповідно до цього розділу, для управління таким скороченням", — зазначено в публікації.

Меморандум був опублікований на сайті вчора, 27 серпня. Про те, на які конкретні проєкти підуть кошти не вказується.

Нагадаємо, в червні США затвердили військову допомогу Україні на 150 млн доларів.

Новий пакет містить протиартилерійськї радари, безпілотні повітряні системи, засоби захищеного зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби й медичної евакуації, а також навчання та обладнання для підвищення безпеки експлуатації та підвищення пропускної спроможності баз ВПС України.

Раніше в березні США виділили 125 млн дол. на оснащення українських бійців і забезпечення охорони.

Візит Зеленського в США для зустрічі з Байденом відбудеться 31 серпня. Сам Зеленський заявив, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.