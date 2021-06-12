США затвердили військову допомогу Україні на $150 млн: яку зброю дадуть

Новий пакет доповнює допомогу на $125 млн, виділену три місяці тому.

Міністерство оборони США (Пентагон) оголосило про новий пакет допомоги в розмірі $150 млн, що надається в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

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Новий пакет включає до себе протиартилерійські радари, безпілотні повітряні системи, засоби захищеного зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби і медичної евакуації, а також навчання та обладнання для підвищення безпеки експлуатації та підвищення пропускної спроможності баз ВПС України.

У заяві Пентагону відзначається, надання цієї допомоги підтверджує, що Україна досягла значного прогресу в проведенні оборонних реформ цьогоріч.

Новий пакет доповнює оголошену 1 березня 2021 року допомогу на суму $125 млн, яка включає збройні патрульні катери Mark VI, протиартилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку супутникових знімків і можливостей аналізу, а також обладнання для надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Повідомивши про виділення допомоги, Міноборони США закликало Україну продовжувати проводити реформи, щоб:

армія України краще відповідала основному принципу НАТО — демократичному цивільному контролю за збройними силами;

прийняти стратегію оборонної промисловості, яка краще враховує потреби ЗСУ, підвищує економічну конкурентоспроможність України та покращує корпоративне управління;

вжити заходів контролю за прямими іноземними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки;

підвищити ефективність і прозорість оборонних закупівель;

просувати реформи управління персоналом, щоб привести ВСУ до відповідності з західною системою управління.

Президент Володимир Зеленський в Twitter повідомив про виділення нової допомоги. "Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших солдатів", — написав він.

Нагадаємо, 1 січня Сенат США прийняв оборонний бюджет, в ньому закладена в тому числі і військова підтримка для України.