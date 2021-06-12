США утвердили военную помощь Украине на $150 млн: какое оружие дадут

Новый пакет дополняет помощь на $125 млн, выделенную три месяца назад.

Министерство обороны США (Пентагон) объявило о новом пакете помощи в размере $150 млн, оказываемой в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новый пакет включает в себя противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности эксплуатации и повышения пропускной способности баз ВВС Украины.

В заявлении Пентагона отмечается, предоставление этой помощи подтверждает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году.

Новый пакет дополняет объявленную 1 марта 2021 года помощь на сумму $125 млн, которая включает в себя вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим.

Сообщив о выделении помощи, Минобороны США призвало Украину продолжать проводить реформы, чтобы:

армия Украины лучше соответствовала основному принципу НАТО – демократическому гражданскому контролем над вооруженными силами;

принять стратегию оборонной промышленности, которая лучше учитывает потребности ВСУ, повышает экономическую конкурентоспособность Украины и улучшает корпоративное управление;

принять меры контроля за прямыми иностранными инвестициями на основе интересов национальной безопасности;

повысить эффективность и прозрачность оборонных закупок;

продвигать реформы управления персоналом, чтобы привести ВСУ в соответствие с западной системой управления.

Президент Владимир Зеленский в Twitter сообщил о выделении новой помощи. "Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал он.

Напомним, 1 января Сенат США принял оборонный бюджет, в нем заложена в том числе и военная поддержка для Украины.