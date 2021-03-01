Украина получит от США 125 млн долларов в виде военной помощи

Выделенные средства, рассказали в Пентагоне, пойдут на обеспечение охраны границы и оснащение украинских бойцов.

Американская администрация решила предоставить Украине 125 млн долларов в качестве очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня министерство обороны США объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", – заявил Кирби.

Отмечается, что деньги будут направлены на сохранение территориальной целостности Украины, на обеспечение охраны границы и улучшение оперативной совместимости с НАТО. Часть суммы, по словам Кирби, направят на подготовку, оснащение и инструктаж военных.

Отметим, в декабре прошлого года в США утвердили оборонный бюджет на 2021 год. Согласно нему, Украине должны отправить 250 млн долларов.

А в феврале в Одессе на территории военно-морской базы состоялась торжественная церемония передачи международной технической помощи от США украинской стороне.