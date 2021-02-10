Украина получила от США 10 катеров и 70 надувных лодок (фото)

Вскоре ВМС Украины получат еще три патрульных катера от американцев.

В среду, 10 февраля, в Одессе на территории военно-морской базы состоялась торжественная церемония передачи международной технической помощи от США украинской стороне.

Об этом сообщает АрмияInform.

Как отмечается, всего украинские военные получили от союзников 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое оборудование.

Во время передачи военной помощи командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что "наша сила – в единстве наших народов и воинских подразделений".

Кроме того, в первом полугодии 2021 года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

В свою очередь атташе ВМС при посольстве США в Украине Питер Мэллори отметил важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", – отметил он.

Отметим, в январе в Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для Вооруженных сил Украины от США. Передача техники состоялась в рамках инициативы содействия безопасности Украины.