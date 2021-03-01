Україна отримає від США 125 млн доларів у вигляді військової допомоги

Гроші спрямують на збереження територіальної цілісності України та на забезпечення охорони кордону.

Американська адміністрація вирішила надати Україні 125 млн доларів як черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Сьогодні міністерство оборони США оголошує про новий пакет обсягом 125 млн доларів по лінії ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки", — заявив Кірбі.

Зазначається, що гроші спрямують на збереження територіальної цілісності України, на забезпечення охорони кордону і поліпшення оперативної сумісності з НАТО. Частину суми, за словами Кірбі, направлять на підготовку, оснащення та інструктаж військових.

Зазначимо, в грудні минулого року в США затвердили оборонний бюджет на 2021 рік. Згідно з ним, Україні повинні відправити 250 млн доларів.

А в лютому в Одесі на території військово-морської бази відбулася урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США українській стороні.