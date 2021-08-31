У Зеленського анонсували підписання оборонної угоди із США (відео)

Перед візитом українського президента до Вашингтона Байден виділив на оборонні вироби для України додаткові 60 млн. доларів.

Спікер Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24" анонсував підписання важливих документів під час візиту українського президента в США.

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За словами спікера, у Вашингтоні буде підписаний стратегічний документ з Департаментом енергетики США, Держдепом, Світовим банком і NASA, але головним має стати підписання оборонного документа між Україною і Сполученими штатами.

"Буде велика угода, я думаю — це ключовий пункт. Ця угода з Пентагоном і з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про її деталі ми зможемо розповісти, коли вона вже буде підписана, поки ми деталі тримаємо в секреті", — розповів Никифоров.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що Україна буде не просити, а пропонувати на зустрічі з Байденом.

"Ми хочемо зробити внесок в обопільну безпеку держав енергетичної і політичної сфери, зокрема зустріч з Маск і Тімом Куком присвячена також нашим пропозиціям, а не проханням. Ми потроху стаємо більш суб'єктними — і це дуже добре", — розповів деталі Арестович.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня Зеленський прилетів до Вашингтона. Сьогодні буде зустріч з міністром оборони Ллойдом Остіном. Зустріч президентів України і США відбудеться 1 вересня. Після неї Зеленський поїде до Каліфорнії.

Зазначимо, що 28 серпня Байден виділив Україні додаткові $60 млн на оборонні вироби.